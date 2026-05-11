Detenido en Almería con más de 3.000 litros de gasolina para presunto apoyo a narcolanchas

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un varón acusado de un presunto delito de riesgo catastrófico después de intervenir más de 3.000 litros de gasolina almacenados en una furgoneta de alquiler estacionada en las inmediaciones de la desembocadura del río Andarax.

La actuación comenzó gracias al aviso de un agente fuera de servicio, que detectó una furgoneta sospechosa aparcada cerca de la playa y cargada con numerosas garrafas de combustible. Tras desplazarse al lugar, los agentes localizaron el vehículo en un aparcamiento próximo a la zona de caravanas.

En el interior de la furgoneta se encontraron 121 garrafas de 25 litros, además de una embarcación tipo zodiac, un motor fueraborda, infladores, comida, agua y diverso material logístico.

La investigación apunta a que el combustible podría estar destinado al denominado “petaqueo”, una práctica vinculada al abastecimiento en alta mar de embarcaciones relacionadas con actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o de personas.

Según la Policía, este sistema permite a las conocidas como narcolanchas permanecer durante largos periodos alejadas de la costa, evitando así ser detectadas por las fuerzas de seguridad.

Los agentes comprobaron además que la furgoneta había sido alquilada el día anterior en una empresa de Almería. La inspección técnico-policial permitió relacionar al detenido con el vehículo gracias a los vestigios encontrados en su interior.

El combustible intervenido fue entregado a una empresa especializada para su destrucción. El arrestado cuenta con antecedentes por delitos relacionados con robo con violencia, amenazas y tráfico de drogas.