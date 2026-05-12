Javier Cacho, miembro de la primera expedición española a la Antártida, visita Vícar para hablar a los alumnos del IES La Puebla

El IES La Puebla, de Vícar, recibe el primer premio del proyecto educativo 'Descubriendo la Antártida' por su trabajo ‘Centinelas del hielo’.

Organizado por la Universidad de Almería, ha contado con la colaboración de la Subdelegación de Defensa y la Delegación territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía. Como recompensa este centro de enseñanza ha recibido el 12 de mayo la visita y una conferencia de Javier Cacho, destacado escritor, físico y divulgador, además de miembro de la primera expedición científica española a la Antártida en 1986.

El trabajo ganador, desarrollado por alumnas del IES La Puebla de Vícar, coordinadas por la profesoras Isabel Cabrerizo y Yolanda Morales, ha demostrado mediante uso de datos satelitales, experimentación en laboratorio y análisis climático, que el deshielo acelerado de la Antártida, impulsado por el aumento del CO₂, supone una amenaza directa para el futuro del litoral almeriense.

El programa ha destacado no solo por la calidad científica de las propuestas, sino también por su enfoque pedagógico.La fase final de ‘Descubriendo la Antártida’ ha dado continuidad a la actividad desarrollada el pasado 5 de marzo, cuando más de 200 estudiantes de 16 centros educativos, que han desarrollado 25 proyectos de investigación, participaron en una comunicación en directo con la Base Antártica Española ‘Gabriel de Castilla’, ubicada en la Isla Decepción.

De este modo, la UAL reafirma su apuesta por conectar ciencia, educación y sociedad, contribuyendo a formar una nueva generación comprometida con los grandes desafíos globales.