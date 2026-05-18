Detenido tras dejar en la UCI a un vecino de Huércal-Overa al golpearlo con unos nunchakus para robarle

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un violento robo cometido en el interior de una vivienda de Huércal-Overa, donde el propietario resultó gravemente herido tras ser golpeado con unos nunchakus, un arma prohibida.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 4 de abril, cuando la víctima fue sorprendida dentro de su domicilio por un individuo que le atacó violentamente en la cabeza y en un brazo, provocándole la pérdida de conocimiento.

A consecuencia de la agresión, el hombre tuvo que permanecer ingresado durante cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas.

Tras la agresión, el asaltante huyó llevándose un reloj antiguo, una cartera con 450 euros en efectivo y diversa documentación personal.

La investigación permitió identificar al sospechoso gracias a las gestiones realizadas por los agentes y a la colaboración ciudadana. La Guardia Civil comprobó además que sobre el detenido pesaba una requisitoria judicial de búsqueda y detención emitida por un juzgado de Almería.

Según la Benemérita, el arrestado es un delincuente habitual de la zona y acumula ya tres detenciones en el último mes por delitos relacionados con el patrimonio y lesiones, una situación que había generado alarma entre los vecinos del municipio.

Finalmente, un operativo policial permitió localizar y detener al sospechoso, que ya ha sido puesto a disposición judicial en Huércal-Overa.