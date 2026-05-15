Felices con un camión

Del 15 A 17 de mayo se celebra en Almería la 'X Tronada'. Un Tributo al camión Pegaso Troner.

Una concentración que reunirá a 50 vehículos históricos de este modelo y aficionados procedentes de Barcelona, León, Madrid, Galicia, Asturias, y otros orígenes.

Habrá también rutas por diferentes lugares de la provincia almeriense..

Este evento comenzó a desarrollarse en Madrid en 2015, itinerando después por más ciudades.

Además, rehabilitación de túnel patrimonial en Cuevas del Almanzora; celebraciones de San Isidro en varios pueblos; 'El último de la Fila' en Roquetas; Vicente García Egea comenta el hantavirus;....

De lunes a viernes a las 12,50 h, menudencias turísticas con Pepe Ballesteros