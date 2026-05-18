La UD Almería podría arrancar la próxima liga en 'Los Cármenes' de Granada

Aun pendiente de resolver la presente temporada con la lucha abierta para llegar a Primera División, la UD Almería ha comenzado a preparar el escenario para la obra más importante de su historia, la segunda fase del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Según publicó en el día de ayer Paco Gregorio, compañero del Diario de Almería, el club rojiblanco ya ha establecido contactos con el Granada CF para usar el Estadio de Los Cármenes en el inicio de la temporada 26/27, si fuera necesario, aunque la decisión aun no está tomada.

El inicio de las obras será a la conclusión del presente curso, y con la disputa del playoff como camino seguro para lograr el ascenso, esto no llegará hasta entrado el mes de junio. La actuación sobre los fondos y sobre la grada de preferencia, además del descenso del nivel del terreno de juego se calcula que podría estar muy avanzado en los meses de verano, pero siempre pueden aparecer imprevistos. Y para ello hay que estar preparado. Precisamente para ello, el club ha planteado dos escenarios: comenzar la temporada en casa con las molestias de tener una obra en marcha, o salir de Almería durante los 3-4 primeros partidos para evitar molestias y posibles retrasos. La próxima semana se tomará la decisión en un sentido u otro.

La conclusión de la segunda fase en su conjunto ocupará gran parte de la temporada 2026/2027, y hay bastante temor en que puede influir en el aspecto deportivo. Por esta cuestión se quiere tener la información más completa sobre la actuación para tomar la decisión más sensata.

Ciudad Deportiva

Pero no es el único asunto a nivel de infraestructuras que ocupa la atención de la entidad. La Ciudad Deportiva sigue siendo un tema muy sensible entre la afición, pero también en el club. La última información que hemos podido conocer es que, después de las revisiones de los técnicos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, ha habido que hacer cambios sobre el diseño original debido a problemas derivados de los estudios hidrogeológicos. El principal era la ubicación del 'Mini Estadio' que ha tenido que modificar su localización desde la parte Norte, en la que estaba diseñado, a la zona Sur donde estaban previstos los campos de entrenamiento. Esa permuta ha sido una de las principales modificaciones solicitadas y ha provocado parte del retraso, aunque otras han venido del lado de la burocracia administrativa. En este sentido, según ha podido saber Onda Cero Radio Almería, éste asunto irá en el próximo pleno del Ayto. de Almería, con lo que podría desbloquearse esta tramitación.