La concejala de Economía, Vanesa Lara, resalta que se destinan cerca de 53 millones de euros a protección y promoción social, que la ayuda a domicilio aumenta más de un 53% y que se mantienen los proyectos de transformación urbana.

El Ayuntamiento de Almería llevará al Pleno de la Corporación el próximo viernes, 20 de noviembre, la propuesta de aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para 2027. Las cuentas ascienden a 318.685.947,79 euros, un 7,05% más que las del ejercicio anterior.

El documento económico, aprobado este martes por la Junta de Gobierno Local y respaldado esta mañana por la correspondiente Comisión Plenaria, mantiene su apuesta por las políticas sociales, la mejora de los servicios públicos y la continuidad de las inversiones y actuaciones de transformación urbana que está impulsando el Consistorio. Así lo ha destacado la concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara.

La edil ha explicado que el presupuesto de 2027, último de la actual Corporación, está diseñado para afianzar los compromisos asumidos con la ciudadanía, fortalecer la atención a las personas y contribuir a mejorar la calidad de vida en todos los barrios de Almería.

“Presentamos un presupuesto que crece para mejorar Almería, que sitúa a las personas en el centro de las prioridades municipales y que garantiza los recursos necesarios para continuar avanzando en la transformación de nuestra ciudad”, ha afirmado la responsable municipal.

Lara también ha destacado que las cuentas vuelven a tramitarse dentro de los plazos previstos, con la intención de que puedan entrar en vigor a principios de enero de 2027. “Un año más cumplimos con nuestra obligación de planificar y presentar un presupuesto que ofrece estabilidad, permite seguir desarrollando los proyectos municipales y garantiza la prestación de los servicios públicos”, ha indicado. La concejala ha subrayado, además, que el aumento presupuestario no supondrá una subida de la presión fiscal municipal para los ciudadanos.

El presupuesto consolidado para 2027 se sitúa en 318,7 millones de euros. Por su parte, las cuentas propias del Ayuntamiento suman 279.899.265,36 euros, lo que representa un aumento de 22,37 millones respecto a 2026, equivalente al 8,69%.

En el apartado de ingresos, las previsiones municipales recogen un crecimiento del 11,36% de los ingresos corrientes, sin que se produzcan cambios en la presión fiscal.

En cuanto a los gastos corrientes, estos se incrementan un 13,45%, principalmente por el refuerzo de las partidas destinadas a los grandes contratos municipales. En concreto, el capítulo de bienes corrientes y servicios experimenta un aumento cercano a los 25 millones de euros.

Esta mayor dotación permitirá afrontar las necesidades económicas de los nuevos contratos de limpieza, recogida y tratamiento de residuos, mantenimiento de zonas verdes y otros servicios básicos para el funcionamiento de la ciudad.

Sobre este incremento, Lara ha señalado que “el incremento presupuestario tiene una traducción directa en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Hablamos de mejorar la limpieza, el mantenimiento de los parques y jardines, el transporte público, la atención social y los servicios que forman parte del día a día de los almerienses”.

La atención social vuelve a ocupar un lugar destacado en las cuentas municipales, con una partida de 52.774.464,95 euros. Esta cantidad representa el 18,85% del presupuesto propio del Ayuntamiento. Uno de los aumentos más importantes corresponde al servicio de ayuda a domicilio, que contará con 12.653.836,47 euros adicionales, más de un 53% por encima de la dotación del ejercicio anterior. La partida alcanzará un total de 36.494.203,07 euros y será la de mayor cuantía de todo el presupuesto de 2027. El incremento permitirá ampliar el apoyo a personas mayores y dependientes, así como mantener la atención a las familias que necesitan este servicio.

La concejala ha defendido que “el carácter social de este presupuesto no se mide únicamente en cifras, sino en la capacidad del Ayuntamiento para responder a las necesidades de las personas, especialmente de quienes requieren una mayor atención y apoyo”.

También tendrán continuidad los programas de envejecimiento activo, la habilitación de nuevos espacios de encuentro para las personas mayores y las iniciativas destinadas a fomentar la participación ciudadana y la cohesión social en los distintos barrios, entre ellas el programa ‘Quedamos en el barrio’.

La política de vivienda seguirá siendo otro de los ámbitos de actuación municipal, a través de la empresa pública ‘Almería XXI’. El objetivo es materializar durante el actual mandato el compromiso de impulsar más de 600 viviendas protegidas bajo distintas modalidades de acceso: alquiler, alquiler con opción a compra y venta.

En este apartado, Lara ha resaltado que la Empresa Municipal de la Vivienda dispondrá de un presupuesto superior a los 35 millones de euros. Esta financiación permitirá continuar las promociones que ya están en construcción, principalmente en la Vega de Acá, y comenzar las obras de proyectos redactados este año que ya han solicitado licencia. Se trata de actuaciones previstas en Nueva Andalucía, Los Molinos, Barrio Alto y Costacabana.

El presupuesto recoge igualmente un aumento relevante de los recursos destinados a la gestión municipal de los museos. Sus partidas crecerán un 58,06%, hasta alcanzar los 1.270.000 euros, frente a los 803.000 euros consignados en las cuentas de 2026.

Las cuentas de 2027 garantizarán la continuidad de los proyectos de inversión y renovación urbana que se encuentran en distintas etapas de ejecución o tramitación, muchos de ellos con financiación ya asegurada.

Entre las actuaciones más destacadas figura el Plan de Actuación Integrado ‘Almería Ciudad Abierta y de Encuentro 2030’, que cuenta con financiación de los fondos europeos FEDER y permitirá movilizar cerca de 20 millones de euros para iniciativas urbanas, sociales, económicas y medioambientales.

Dentro de este programa se incluyen la consolidación del Museo de Arte Doña Pakyta, la mejora de los itinerarios y conexiones entre La Chanca, Pescadería, La Almedina y el Centro Histórico, la habilitación de nuevos accesos a la Alcazaba y diferentes proyectos para digitalizar e interpretar el patrimonio histórico.

El Ayuntamiento prevé desarrollar también otras intervenciones, como la elaboración del proyecto para la remodelación integral de la calle Granada, la recuperación del Espigón del Muelle Parque, conocido como Espigón de Los Gatos, la renovación del Mercado de Regiones y las mejoras en los mercados de El Alquián y La Cañada. A estas actuaciones se suma la adaptación del Mercado Central para incorporar nuevos usos comerciales y turísticos.

La concejala ha recordado que el presupuesto permite mantener la estrategia inversora desplegada durante el mandato, que ha impulsado proyectos relevantes para la ciudad, entre ellos la remodelación del Paseo, la recuperación de enclaves históricos, la integración ferroviaria y las actuaciones relacionadas con la conexión Puerto-Ciudad.

“Estamos hablando de inversiones y actuaciones que tienen como denominador común mejorar nuestros barrios, recuperar espacios para los ciudadanos y generar nuevas oportunidades de desarrollo para Almería”, ha manifestado.

La sostenibilidad y la mejora de los espacios públicos figuran asimismo entre las prioridades presupuestarias para 2027. El Consistorio continuará con el desarrollo del Plan Municipal de Arbolado, las intervenciones para mejorar alcorques y zonas de sombra, la instalación de elementos de sombreado en parques infantiles y la ampliación de la red de refugios climáticos.

En materia de movilidad, proseguirán los trabajos para mejorar el transporte urbano, ampliar las líneas y consolidar los servicios nocturnos. Estas medidas buscan facilitar los desplazamientos y reforzar las conexiones entre los diferentes barrios.

Las cuentas mantienen, además, los programas municipales destinados a jóvenes y familias. Entre ellos se encuentran ‘Almerízate’, ‘Almería Diversa’ y la convocatoria de ayudas al emprendimiento juvenil ‘Da el Paso’.

Una vez aprobado el proyecto en Junta de Gobierno Local y obtenido el dictamen favorable de la Comisión Plenaria, el Presupuesto General Municipal de 2027 se someterá a aprobación inicial en la sesión plenaria prevista para el próximo viernes, 20 de noviembre.

La concejala de Economía ha cerrado su valoración señalando que las cuentas constituyen “una apuesta por la estabilidad económica, la atención social, la mejora de los servicios públicos y la continuidad de los proyectos que están transformando Almería”.

“Nuestro objetivo es que la ciudad cuente, desde el inicio del próximo año, con un presupuesto que permita seguir cumpliendo compromisos, atendiendo las necesidades de los almerienses y avanzando en el modelo de ciudad que estamos construyendo”, ha concluido Lara.