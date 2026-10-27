La Policía busca a más implicados en el robo de 20.000 euros en material del colegio Santa Isabel

La Policía Nacional continúa investigando el robo de material informático y escolar valorado inicialmente en 20.000 euros en el CEIP Santa Isabel de Almería. Los agentes tratan de localizar los objetos sustraídos y averiguar si hubo más personas implicadas en el asalto.

La semana pasada, los investigadores detuvieron a un sospechoso por su presunta participación en los hechos. Tras su arresto, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

El robo se produjo durante la madrugada del 5 al 6 de octubre, cuando el centro, situado en el Camino de la Molineta, permanecía cerrado. Los autores saltaron la valla perimetral y escalaron por una tubería hasta llegar a una ventana, que forzaron para acceder al edificio.

Una vez dentro, recorrieron las instalaciones y forzaron puertas y cerraduras de distintas dependencias, entre ellas el comedor, la cocina, varios almacenes y el aula de informática. Los daños se descubrieron a primera hora de la mañana, cuando las trabajadoras del aula matinal encontraron las instalaciones revueltas y detectaron la falta de material.

La investigación arrancó tras la denuncia del responsable del colegio. La Brigada Provincial de Policía Científica realizó una inspección técnico-policial que permitió identificar a una persona presuntamente relacionada con el robo. Posteriormente, agentes del grupo especializado en robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial localizaron y detuvieron al sospechoso.

Los investigadores también analizan el hecho de que parte del material sustraído había llegado al centro durante la mañana anterior al asalto, una circunstancia que podría resultar relevante para esclarecer lo ocurrido.