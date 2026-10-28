La ópera ‘L’elisir d’amore’ llega al Maestro Padilla con una versión ambientada en la Almería de 1910

La ópera volverá a ocupar un lugar destacado en la programación cultural de Almería los próximos 6 y 7 de diciembre. El Auditorio Municipal Maestro Padilla será el escenario de una nueva producción de L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti, una de las obras más populares del repertorio lírico. La iniciativa, promovida por Classijazz y Cajamar, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y la participación de la Fundación Indaliana para la Música y las Artes (FIMA).

Después de la buena acogida de La Traviata en 2025, los preparativos de esta nueva propuesta comenzaron el pasado año. Los ensayos del Coro Lírico de la FIMA arrancaron en septiembre, al mismo tiempo que se trabajaba en la elaboración de los decorados y los demás elementos escénicos. El objetivo es consolidar una programación operística estable en la provincia, impulsar el talento local y acercar este género musical a espectadores de todas las edades.

La obra, estrenada en Milán en 1832, cuenta la historia de Nemorino, un joven campesino enamorado de Adina, una mujer inteligente y decidida. Convencido de que una supuesta poción mágica le permitirá conquistarla, recurre al doctor Dulcamara, un personaje carismático que lo introduce en una serie de situaciones tan cómicas como emotivas. La partitura incluye algunas de las melodías más reconocidas de la ópera italiana, entre ellas la célebre aria Una furtiva lagrima.

Uno de los elementos más destacados de esta producción será su vínculo con la identidad almeriense. Aunque se mantiene el ambiente rural de la historia original, la acción se trasladará a la Almería de 1910, incorporando referencias al patrimonio etnográfico y a la actividad protoindustrial vinculada a la uva de barco. Esta adaptación pretende acercar la trama al público a través de escenarios y elementos reconocibles de la historia provincial, sin renunciar a la esencia musical de Donizetti.

El elenco estará encabezado por la soprano María José Moreno, en el papel de Adina, y el tenor almeriense Juan de Dios Mateos, que dará vida a Nemorino. Completan el reparto Gonzalo Ruiz como Belcore, Rubén Amoretti como el doctor Dulcamara y Elena Gallardo como Giannetta. La dirección musical correrá a cargo de Iñaki Encina, al frente de la Orquesta de la FIMA, mientras que Desirée Manzano dirigirá el Coro Lírico. Curro Carreres asumirá la dirección escénica, Antonio Romero se encargará de la escenografía y Jesús Ruiz, del vestuario.

El proyecto se enmarca en la colaboración entre Cajamar y Classijazz para ampliar la oferta cultural de Almería y generar oportunidades para los profesionales del territorio. Esta apuesta también se refleja en iniciativas como los Conciertos del Cable Inglés, que celebran su programación durante los meses de verano y han conseguido consolidarse como una cita musical de referencia en Andalucía, con una última edición que superó los 500 asistentes y agotó las entradas de todos sus conciertos.

El fundador de Classijazz, Pablo Mazuecos, ha destacado la importancia de combinar figuras consolidadas con jóvenes intérpretes de Almería y Granada para desarrollar producciones de calidad desde la provincia. Tras la experiencia de La Traviata, la organización aspira a seguir elevando el nivel artístico, favorecer nuevas colaboraciones y demostrar la capacidad técnica y creativa del sector cultural almeriense.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Cajamar, Antonio Pérez Abraira, ha defendido la continuidad de este respaldo para situar a Almería entre los referentes operísticos del sur de España. El tenor Juan de Dios Mateos también ha expresado la emoción que supone interpretar a Nemorino en su tierra y ha reivindicado la posibilidad de impulsar grandes proyectos líricos desde la provincia. Con esta nueva producción, Almería busca reforzar su presencia en el panorama cultural nacional y abrir las puertas de la ópera a nuevos públicos.