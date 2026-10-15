Un nuevo libro se suma a la bibliografía conmemorativa del 250 aniversario de Roquetas de mar

María José López Carmona presenta ‘Aires de libertad’ este jueves en el Castillo de Santa Ana en Roquetas

La autora ha escrito una obra de teatro tras publicar la novela histórica ‘Santa Ana’ y el ensayo ‘Cartografía antigua e histórica de Roquetas de Mar’

Este jueves día 15 de octubre se presentará el libro de “Aires de Libertad”, obra de teatro inspirada en el verano de 1776 y los acontecimientos históricos que marcaron el momento, escrita por María José López Carmona. La presentación será en el Castillo de Santa Ana a las 20 horas. López Carmona después de la novela histórica ‘Santa Ana’ y el ensayo sobre ‘Cartografía Antigua e Histórica de Roquetas de Mar’, presenta su nuevo libro, la obra de teatro “Aires de Libertad”.

La sinopsis se centra “en el sofocante verano de 1776, mientras las Trece Colonias Rebeldes se enfrentan a la Corona Británica firmando su Declaración de Independencia y constituyendo los Estados Unidos de América, al otro lado del océano los habitantes de los Cortijos de Roquetas libran su propia batalla para zafarse abusos, injusticias y desprecios opresivos”.

“Con la agilidad escénica y dialéctica que conlleva el teatro, la incorporación de contenido histórico a la obra no la hace menos ligera y divertida”, comenta López Carmona.

Está estructurada en cinco actos y cinco escenas cada uno de ellos, con un pregonero que los introduce a modo de entreacto. La trama se desarrolla a través de diez actores que la enredan y desenredan y que, para alcanzar su desenlace han de reconocer sus errores, olvidar rencores, reorientar sus conductas y dejarse guiar por el corazón. Pero, sobre todo, deben tener la valentía necesaria para defender sus ideales más profundos.

Don Pedro Berris, Mariana, doña Enriqueta, el vicario o el Jarillo son algunos de los protagonistas e interlocutores de la historia de Roquetas durante aquel estío. Cada uno, condicionado por sus propias circunstancias vitales, comparte, sin embargo, la firme voluntad de transformar una situación que ya no beneficiaba a nadie y de abrir el camino hacia un nuevo devenir.

Los personajes humanizan unos hechos que nos hacen revivir, con idénticos sentimientos, los ocurridos hace 250 años, cuando los vecinos de Roquetas solicitan a la Ciudad de Almería separarse de Felix y constituir su Ayuntamiento Propio. “Intrigas, lealtades, miedos y esperanzas entrelazan a los vecinos con la palabra independencia, y el resultado marcará para siempre el destino de sus vidas y del pueblo de Roquetas”, anuncia la sinopsis.

Las escenas se reparten en tres destacados lugares de Roquetas. “Elegí cada uno de los escenarios con total intencionalidad: el Castillo de Santa Ana por ser emblema de nuestro municipio, la Iglesia de la Virgen del Rosario por ser la única edificación que perdura del siglo XVIII y la Torre de los Bajos, porque su desaparición a manos de los ingleses durante la Guerra de la Independencia constituyó una injusticia que merece ser recordada”, nos expone López Carmona.

La obra contiene unas notas de autor que nos indican cómo el texto de ficción parte de un soporte histórico imprescindible para enredar la trama. Entre estas notas aparecen indicaciones sobre la Gaceta de Madrid y las fechas concretas consultadas para los extractos de documentación incorporados, y por supuesto, sobre las Actas Capitulares de la Ciudad de Almería, cuya descripción en las mismas nos permiten conocer de primera mano las vivencias de aquellos pobladores.

Para la autora, esta obra literaria está concebida para ser representada, especialmente en estas destacadas fechas conmemorativas, para complementar y enriquecer aún más la gama de actividades dirigidas a todos los públicos que se están llevando a cabo en el municipio. Por ello, ha puesto a disposición de la Escuela de Teatro de Roquetas tanto la obra como el vestuario de época y el atrezzo propio del siglo XVIII de la Asociación 250 Aniversario, con la voluntad de facilitar, en la medida de lo posible, la puesta en escena y contribuir a que su representación se haga realidad.