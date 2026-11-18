El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado un gasto de cerca de 12 millones de euros para la construcción de dos nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y sus correspondientes conducciones en los municipios de Vélez-Rubio y Vélez-Blanco (Almería). Estas actuaciones, declaradas de interés de la Comunidad Autónoma, se financiarán íntegramente a través del canon de mejora, según ha trasladado el Gobierno andaluz en una nota.

En concreto, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural destinará 9,8 millones de euros a la construcción de una nueva depuradora y del colector general de aguas residuales de Vélez-Rubio, mientras que en Vélez-Blanco se contempla una inversión de algo más de dos millones de euros para ejecutar otra EDAR.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la situación de los embalses de Andalucía, que almacenan actualmente 8.323,09 hectómetros cúbicos de agua, el 69,65 por ciento de su capacidad total, fijada en 11.948,63 hectómetros cúbicos.

Las reservas han aumentado en 114,77 hectómetros cúbicos durante la última semana, un 0,96 por ciento más. Este volumen supone 2.914,45 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha de 2025 y 3.962,99 hectómetros cúbicos más que la media de la última década. Por demarcaciones hidrográficas, la cuenca del Guadalquivir ha registrado un incremento semanal de 74,13 hectómetros cúbicos, equivalente al 0,92 por ciento, hasta alcanzar los 5.473,56 hectómetros cúbicos almacenados, el 69,03 por ciento de su capacidad. La cuenca cuenta con 1.998 hectómetros cúbicos más que hace un año y 2.812,96 más que la media de la última década.

Por su parte, las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en las que se integra la provincia de Almería, acumulan 730,87 hectómetros cúbicos de agua, el 63,86 por ciento de su capacidad total, después de experimentar una subida de 2,92 hectómetros cúbicos durante la última semana, equivalente al 0,26 por ciento.

Las reservas de esta demarcación superan en 227,25 hectómetros cúbicos las contabilizadas en la misma fecha de 2025 y en 289,07 hectómetros cúbicos el promedio de la última década.

En la demarcación Guadalete-Barbate, los embalses almacenan 1.226,78 hectómetros cúbicos, el 75,3 por ciento de su capacidad, después de ganar 7,3 hectómetros cúbicos en siete días, un incremento del 0,45 por ciento.

En comparación con la misma semana del año pasado, esta cuenca dispone de 536,6 hectómetros cúbicos más de agua, mientras que la diferencia respecto a la media de los últimos diez años asciende a 613,38 hectómetros cúbicos.

La cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza ha experimentado un aumento semanal de 30,42 hectómetros cúbicos, equivalente al 2,67 por ciento, hasta situar sus reservas en 817,88 hectómetros cúbicos, el 71,81 por ciento de su capacidad.

El volumen almacenado en esta demarcación supera en 152,59 hectómetros cúbicos el registrado en la misma fecha de 2025 y en 247,58 hectómetros cúbicos la media de los últimos ocho años.