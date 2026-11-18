La Guardia Civil investiga a un conductor por presuntos delitos de conducción temeraria y lesiones por imprudencia después de atropellar a dos peatones mientras realizaba trompos y derrapes a gran velocidad en una explanada de El Ejido.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre en las instalaciones de una cooperativa agrícola situadas en la carretera AL-4301. Tras intervenir en el siniestro, agentes del Subsector de Tráfico iniciaron las actuaciones para esclarecer lo sucedido a través del Equipo de Investigación de Siniestros Viales.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de El Ejido.

Hasta cinco años de prisión

Según informa la Guardia Civil, el conductor podría enfrentarse a una pena de prisión de dos a cinco años, una multa de entre 12 y 24 meses y la privación del derecho a conducir durante un periodo de seis a diez años, además de las penas que correspondan por las lesiones ocasionadas.

La Comandancia recuerda que las unidades de Tráfico y Seguridad Ciudadana mantienen una vigilancia permanente para prevenir este tipo de conductas y los riesgos que generan para la seguridad vial.