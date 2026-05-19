Gema Martínez Soler hace historia como primera vicepresidenta del Consejo Andaluz de Farmacéuticos

La farmacéutica almeriense Gema I. Martínez Soler ha dado un paso importante dentro de la organización colegial andaluza. Desde ahora ocupa la vicepresidencia del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF), después de la renovación de su dirección celebrada en Sevilla. Con este nombramiento, además, se convierte en la primera mujer que alcanza ese cargo en la historia del organismo.

El relevo llega tras la salida de Antonio Mingorance, que ha estado al frente del CACOF durante catorce años. Su sustituto es Ernesto Cervilla Lozano, hasta ahora vicepresidente, que asume la presidencia con la intención de reforzar el papel sanitario de las farmacias andaluzas. Entre sus prioridades están: impulsar la prevención y el seguimiento de pacientes crónicos, mejorar la coordinación con Atención Primaria y aumentar la integración tecnológica y profesional de la prestación farmacéutica en el sistema sanitario.

Martínez Soler, que ya formaba parte de la directiva como vicetesorera y actualmente es la única mujer que preside un colegio farmacéutico en Andalucía, ha mostrado el respaldo de la farmacia almeriense al nuevo presidente. También ha defendido la importancia de que las farmacias tengan cada vez más peso en campañas de salud pública, detección precoz y educación sanitaria, destacando el contacto directo que mantienen con la ciudadanía.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Almería también ha tenido palabras de reconocimiento hacia Antonio Mingorance por el trabajo realizado durante más de una década. Ha subrayado avances como el fin del sistema andaluz de subastas de medicamentos, el impulso de nuevos servicios profesionales farmacéuticos y una mayor colaboración entre las farmacias y la administración sanitaria.

Tras esta reorganización, la nueva ejecutiva del CACOF queda encabezada por Ernesto Cervilla como presidente y Gema I. Martínez Soler como vicepresidenta, junto a Jorge J. García Maestre en la secretaría, Tamara Rodríguez Panadero como vicesecretaria, Rafael Casaño de Cuevas en tesorería y Francisco Cobo Jiménez como vicetesorero.