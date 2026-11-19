El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido la presentación de ‘Bajañí’, el nuevo documental del director Fernando Trueba. La película propone una aproximación cercana y universal a la música a través de la guitarra del artista almeriense Niño Josele.

Según ha comunicado la organización, el largometraje tiene una duración de 112 minutos y plantea un recorrido por tres grandes universos musicales: el flamenco, el jazz y la música brasileña. Tres tradiciones que encuentran en las seis cuerdas un punto de encuentro y un lenguaje compartido.

En la presentación han estado Enrique Iznaola, director de Fical; Damián París, productor de la película; Dolores Heredia, madre de Niño Josele; Zoraima Heredia, hermana del guitarrista; y los artistas almerienses Cristo Heredia y Ana Alonso, cantautor y bailaora, respectivamente, que también participan en el documental.

Aunque Fernando Trueba y Niño Josele no han podido acudir debido a sus compromisos profesionales, familiares y miembros del equipo han acompañado este estreno especial, incluido en la sección Pantalla Estrenos Cine.

El nombre de la película procede del caló, idioma en el que ‘bajañí’ significa guitarra española. Este instrumento ocupa el lugar central de la propuesta cinematográfica y sirve como hilo conductor de todo el relato.

A través de su sonido y de la particular forma de interpretar de Niño Josele, Trueba explora cómo la música puede superar las diferencias entre géneros y culturas. El documental arranca en las raíces flamencas del guitarrista almeriense y se adentra después en los territorios del jazz y de los ritmos brasileños.

En este viaje, el músico comparte experiencias y encuentros con destacados nombres de la escena internacional, entre ellos Caetano Veloso, Ron Carter, Rubén Blades, Kenny Barron y Marisa Monte. La película reúne así distintas generaciones y sensibilidades artísticas en torno a la música.

Durante el acto, Damián París, uno de los productores, describió el largometraje como “pura música” y explicó que es una obra en la que “el cine se ha puesto al servicio de la música”. También puso el acento en el trabajo realizado con el sonido, registrado mediante tecnología Dolby Atmos para reproducir con mayor riqueza la experiencia de los encuentros musicales.

La vinculación de Niño Josele con Almería: El encuentro sirvió igualmente para destacar la dimensión personal y artística del guitarrista y su relación con su tierra. Su hermana, Zoraima, manifestó la satisfacción de la familia al contemplar su trayectoria en la gran pantalla y recordó que llegar a vivir un reconocimiento de estas características había sido una ilusión de Niño Josele desde que era pequeño.

Dolores, su madre, también mostró su emoción y afirmó que su padre habría sentido un enorme orgullo al comprobar hasta dónde ha llegado el músico.

Por su parte, el cantaor Cristo Heredia, que estuvo cinco años de gira junto al guitarrista, resaltó el apego de Niño Josele a sus orígenes y a su entorno, con especial referencia a Pescadería y La Chanca.

“Es una persona orgullosísima de su tierra”, afirmó Heredia, quien incidió en que el reconocimiento internacional del artista no ha cambiado su cercanía con los suyos ni su carácter humilde.

La bailaora Ana Alonso, que participa igualmente en el documental, agradeció que el guitarrista la hubiera incorporado al proyecto y destacó sus cualidades tanto dentro como fuera de los escenarios. Lo describió como “una persona excepcional, aparte de un artista único y brillante”.

Un documental con grandes nombres de la música internacional: ‘Bajañí’ está dirigida y escrita por Fernando Trueba y producida por Womack Studios. El equipo técnico cuenta con Raúl Azuara, Juan Fernández, Fernando Young y Lula Cerri al frente de la dirección de fotografía; Marta Velasco en el montaje, y José Heredia y José El Gato en el apartado de sonido.

La banda sonora, compuesta por el propio Niño Josele, vertebra una producción en la que confluyen intérpretes de diferentes procedencias y estilos musicales. La participación de artistas almerienses aporta, además, una dimensión especial al vínculo entre el guitarrista y su ciudad natal, y pone de manifiesto su voluntad de conservar sus raíces pese a una carrera desarrollada junto a figuras de prestigio internacional.

Fical destaca la conexión entre el cine, la música y el talento de Almería. El director del festival, Enrique Iznaola, agradeció la oportunidad de incorporar la película a la programación y subrayó el interés del certamen por respaldar los primeros pasos de su recorrido.

Iznaola explicó que Fical ha querido brindar al público la posibilidad de disfrutar del documental en primicia, antes de que continúe su recorrido por otros espacios y escenarios.

La proyección, incluida en la sección Pantalla Estrenos Cine de la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería, ha servido para reconocer la trayectoria de Niño Josele y la perspectiva cinematográfica de Fernando Trueba. Una propuesta que reivindica la guitarra española como instrumento de conexión entre culturas, tradiciones y formas distintas de entender la música.