Enix volverá a rendir homenaje a la gastronomía tradicional almeriense este sábado, 21 de noviembre, con la celebración del VI Concurso de Migas. Bajo el lema 'Las Migas, nuestro patrimonio culinario', el encuentro ha completado sus inscripciones gratuitas, con más de 80 grupos participantes. Aunque las plazas para concursar ya están agotadas, la organización invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta jornada de convivencia.

El alcalde de Enix y diputado provincial, Álvaro Izquierdo, ha destacado el vínculo del municipio con uno de los platos más representativos de la cocina almeriense. Según ha señalado, “este encuentro nos da la posibilidad de estrechar los lazos de Enix con esta tradición y abrir las puertas del municipio a todas las personas que quieran acompañarnos este día para disfrutar de una jornada de convivencia cien por cien almeriense”.

La Plaza Buenavista abrirá sus puertas al público a las 12:00 horas. Los equipos inscritos únicamente tendrán que llevar su paila y los utensilios necesarios. La organización proporcionará el espacio de fuego y los ingredientes básicos para la elaboración: harina, pimientos, pepinos, tomate, aceite, sal y ajos.

El volumen de participación permite anticipar una intensa jornada entre fogones. En ediciones anteriores con una afluencia similar se llegaron a consumir más de 220 kilos de harina. En esta sexta convocatoria, el jurado valorará tanto el respeto a la receta y a su elaboración tradicional como la originalidad en la preparación y la presentación del plato.

La programación irá más allá del concurso gastronómico. El recinto contará con una barra de bebidas y tapas para el aperitivo, demostraciones de cocina en directo y actuaciones de grupos invitados, con propuestas de música actual y flamenco. Los más pequeños también dispondrán de actividades lúdicas y castillos hinchables.

Desde la organización recuerdan que la jornada está abierta a todo el público, con independencia de que se participe o no en el certamen. Las bases y la información actualizada pueden consultarse en la web oficial de la iniciativa, migasenenix.es, y en los canales de comunicación del Ayuntamiento de Enix.