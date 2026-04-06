SUCESOS

Dos menores heridos leves en agresiones con arma blanca durante Jueves y Viernes Santo en Almería

Los incidentes ocurrieron en la Rambla y en unas pistas deportivas de Villablanca, uno de los presuntos agresores ya ha sido identificado y el otro caso sigue bajo investigación

Onda Cero Almería

Almería |

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Imagen de archivo de la Policía Nacional | POLICÍA NACIONAL

Dos menores de edad resultaron heridos leves en dos incidentes con arma blanca ocurridos en Almería durante la tarde del Jueves y Viernes Santo, en distintos puntos de la ciudad.

El suceso más reciente tuvo lugar el viernes, sobre las siete de la tarde, en unas pistas deportivas del barrio de Villablanca, mientras se disputaba un partido de fútbol sala. Durante el encuentro, un menor agredió a otro causándole un corte leve en la rodilla con un cúter.

El presunto autor, de 12 años, fue identificado por la Policía y trasladado a comisaría, donde se le realizó la correspondiente exploración. Posteriormente, el caso fue remitido a la Fiscalía de Menores para su tramitación.

El otro incidente ocurrió el jueves a la misma hora en la Rambla de Almería, donde se produjo una pelea en la que uno de los implicados sufrió un pinchazo leve. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos e identificar al responsable a partir de los testimonios de los testigos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer