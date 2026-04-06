Dos menores heridos leves en agresiones con arma blanca durante Jueves y Viernes Santo en Almería

Dos menores de edad resultaron heridos leves en dos incidentes con arma blanca ocurridos en Almería durante la tarde del Jueves y Viernes Santo, en distintos puntos de la ciudad.

El suceso más reciente tuvo lugar el viernes, sobre las siete de la tarde, en unas pistas deportivas del barrio de Villablanca, mientras se disputaba un partido de fútbol sala. Durante el encuentro, un menor agredió a otro causándole un corte leve en la rodilla con un cúter.

El presunto autor, de 12 años, fue identificado por la Policía y trasladado a comisaría, donde se le realizó la correspondiente exploración. Posteriormente, el caso fue remitido a la Fiscalía de Menores para su tramitación.

El otro incidente ocurrió el jueves a la misma hora en la Rambla de Almería, donde se produjo una pelea en la que uno de los implicados sufrió un pinchazo leve. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos e identificar al responsable a partir de los testimonios de los testigos.