Controlado el incendio en el Puerto de Almería

Controlado el incendio que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en el Muelle de Pechina del Puerto de Almería, sin causar daños personales ni riesgo para la población. Desde la Autoridad Portuaria han trasladado que ya se está trabajando en tareas de enfriamiento.

Ha sido esta mañana de miércoles, en torno a las 9:15 horas, cuando se ha producido un incendio durante los trabajos de corte de tubos de acero recubiertos de polipropileno, un material inflamable, que han propiciado la rápida propagación de las llamas y una intensa columna de humo negra, que ante la ausencia de viento se ha mantenido vertical, y visible desde diferentes puntos de la ciudad.

Desde la Autoridad Portuaria se ha trabajado en coordinación con el Servicio 112, también en la prevención de posibles riesgos para la población en caso de que la nube de humo alcanzase la ciudad, si bien la efectividad de la operación y la ausencia de viento lo han evitado.