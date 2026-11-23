La Guardia Civil ha detenido a una persona que intentaba escapar por el tejado de una vivienda del Poniente almeriense en cuyo interior se encontraba una plantación de marihuana con 941 plantas. La actuación se saldó también con la intervención de 61,810 kilos de cannabis y otros 160 gramos de picadura.

El arrestado fue localizado sobre la cubierta del inmueble cuando trataba de huir durante la entrada y registro practicados por los agentes. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública, por cultivo o elaboración de drogas, y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Una plantación equipada para el cultivo interior

La intervención se desarrolló el pasado mes de octubre en el marco de la operación 'Ketamar', en la que participaron agentes del Puesto Principal de Roquetas de Mar, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Almería (USECIC).

Durante el registro, los agentes localizaron e intervinieron diverso material utilizado para mantener la plantación en el interior de la vivienda. Entre los efectos incautados había bombillas, reflectores, equipos de aire acondicionado, ventiladores, sistemas de iluminación LED, cuadros eléctricos, equipos de climatización, una máquina deshumidificadora y compresores de aire acondicionado.

La investigación se enmarca en las actuaciones de la Guardia Civil para combatir el cultivo, la elaboración y el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia de Almería.

La Guardia Civil alerta del riesgo de las conexiones eléctricas ilegales

La Guardia Civil ha advertido de que las plantaciones de marihuana en interiores suelen estar asociadas a conexiones ilegales a la red eléctrica. Estas instalaciones pueden incrementar el riesgo de incendios y poner en peligro la seguridad de los vecinos de los inmuebles cercanos.

El instituto armado también ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de actividades. Cualquier información puede comunicarse a través del teléfono 062, la página web oficial de la Guardia Civil o la aplicación AlertCops, incluso de forma anónima.