La Universidad de Almería (UAL) ha reconocido a 32 estudiantes y 21 centros educativos en la entrega de premios de la XI edición de IndalMat, su concurso de resolución de problemas matemáticos dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. El Centro Educativo Agave encabezó la clasificación por centros, seguido del IES Alborán-Manuel Cáliz y el IES Carmen de Burgos, que compartieron el segundo puesto.

La ceremonia se celebró el martes 17 de noviembre en el Salón de Grados del Edificio de Gobierno de la UAL, bajo la presidencia de la vicerrectora de Estudiantes, Encarnación Carmona Samper, y con la participación de la delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez Ropero.

También asistieron la diputada provincial de Recursos Humanos y Contratación, María del Mar López Asensio; el decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, Juan José Moreno Balcázar; y el director del Departamento de Matemáticas, Juan Ramón García Rozas. La entrega de galardones estuvo coordinada por Enrique de Amo Artero, responsable del concurso.

Los reconocimientos individuales se distribuyeron en tres categorías: 4.º de ESO, 1.º de Bachillerato y 2.º de Bachillerato. En esta última, dos participantes compartieron la primera posición. En conjunto, se premió a 32 estudiantes por los resultados obtenidos, mientras que 21 centros recibieron una distinción por el desempeño de su alumnado.

Una jornada para aprender a través del razonamiento

La prueba de esta undécima edición tuvo lugar el 16 de octubre y congregó a 660 estudiantes de 54 centros educativos de la provincia. La organización contó con la participación de 70 docentes y la colaboración de 17 estudiantes voluntarios del Grado en Matemáticas de la UAL.

Además del concurso, la jornada incluyó la conferencia 'No sabías que podías aprender tanto', a cargo de Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray, profesor de la Universidad de La Rioja. Su intervención acercó al alumnado una perspectiva de las matemáticas ligada a la creatividad, el pensamiento crítico y la exploración de distintas estrategias para resolver un problema.

Once ediciones de impulso a las vocaciones científicas

IndalMat nació en 2015 para fomentar el interés por las matemáticas entre los estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Desde entonces ha celebrado once ediciones, con la única interrupción de 2020 a causa de la pandemia.

La propuesta busca ir más allá de la aplicación mecánica de fórmulas y destacar el papel del razonamiento, la imaginación y la búsqueda de diferentes caminos para alcanzar una solución.

La participación de alumnado y centros de toda la provincia consolida este encuentro como un espacio de acercamiento entre la enseñanza secundaria y la universidad, orientado a estimular el talento matemático y despertar vocaciones científicas entre los jóvenes.