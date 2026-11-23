Audi Vera Import celebrará del 25 al 27 de noviembre una nueva edición de los Audi Days Black Friday, una iniciativa comercial que se desarrollará simultáneamente en sus instalaciones de Vera, Huércal de Almería y El Ejido.

Durante estas tres jornadas, los concesionarios pondrán a disposición de los interesados una selección de modelos Audi con condiciones especiales de compra, coincidiendo con la campaña del Black Friday. Los equipos comerciales ofrecerán información y asesoramiento sobre los vehículos disponibles y las ventajas asociadas a esta promoción.

La iniciativa busca concentrar en tres días la actividad comercial de la marca en la provincia, facilitando el acceso a su catálogo de vehículos y dando a conocer las distintas opciones disponibles para los potenciales compradores.

Los interesados podrán acudir directamente a cualquiera de los tres concesionarios o solicitar cita previa a través de la página web de Grupo Vera Import.