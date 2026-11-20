Alejandro Sanz regresará a Almería el próximo 25 de julio de 2027 para ofrecer un concierto en la Plaza de Toros. La actuación, organizada por Siente La Plaza + Music, formará parte de '¿Y Ahora Qué+?', la nueva etapa de su gira con la que recorrerá los escenarios españoles durante el verano de 2027.

El artista madrileño afronta esta nueva fase tras completar un recorrido de 76 conciertos, con entradas agotadas en 69 de ellos. Su paso por algunos de los principales recintos de América y España ha vuelto a mostrar la conexión del cantante con un público de distintas generaciones.

La cita almeriense dará continuidad a ese encuentro con sus seguidores, en una noche que reunirá la música de su nueva etapa y la personalidad de un directo que sigue siendo uno de los pilares de su trayectoria.

Un nuevo Latin Grammy para '¿Y Ahora Qué+?'

El anuncio del concierto coincide con un nuevo reconocimiento para Sanz, que acaba de recibir el Latin Grammy 2026 al mejor álbum pop contemporáneo por «¿Y Ahora Qué+?».

Con este premio, el trabajo acumula tres Latin Grammys en las dos últimas ediciones de los galardones. El cantante suma así 25 Latin Grammys y cuatro Grammys estadounidenses a lo largo de su carrera, un palmarés que refuerza su posición entre las figuras más reconocidas de la música en español.

Este nuevo logro acompaña una etapa en la que el artista continúa desarrollando su propuesta musical sin renunciar al estilo que ha marcado su trayectoria.

Una nueva cita con el público almeriense

La Plaza de Toros de Almería acogerá el 25 de julio un nuevo reencuentro entre Alejandro Sanz y sus seguidores. El concierto se incorporará a la programación de Siente La Plaza + Music y será una de las citas musicales del verano de 2027 en la ciudad.

Con '¿Y Ahora Qué+?', el cantante abre un nuevo capítulo sobre los escenarios y da continuidad a una gira marcada por la respuesta de su público.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir del martes 24 de noviembre, a las 10:00 horas. Podrán adquirirse a través de sientelaplazamasmusic.com, alejandrosanz.com y El Corte Inglés.