El Tribunal Supremo no permitirá que los más de 163.000 ciudadanos nacionalizados por la ley de nietos voten en las próximas elecciones del 29 de noviembre. El Alto Tribunal ha ordenado este viernes a la Junta Electoral Central (JEC) y la Oficina del Censo Electoral Central que garanticen que las 163.355 personas nacionalizadas no puedan acudir a las urnas incluso aunque ahora residan en España, salvo las 901 que si acreditaron ser descendientes de exiliados o lo certifiquen antes de los comicios.

Según una providencia, el Supremo subraya que los magistrados toman la decisión "a la vista de las alegaciones presentadas por las partes tras un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística", y ante la "difícil comprensión, como atinadamente señala el Ministerio Fiscal", según señalan, de los informes de la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral relativos al cumplimiento de las medidas cautelares acordadas.

La Sala de lo Contencioso ha tomado esta decisión a la vista de las alegaciones presentadas por Iustitia Europa y Vox tras un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), que redujo de 163.355 a 113.326 los afectados por la suspensión tras percatarse de que en esa cifra había menores, personas duplicadas o quienes, incluso, estaban ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con anterioridad a la aprobación de la ley de nietos.

Asimismo, recuerda a la Junta y a la Oficina del Censo Electoral Central que "deberán estar a lo acordado" en los autos en los que acordó y ratificó la suspensión cautelar del derecho al voto a los nacionalizados por la ley que no acreditaron esas razones de exilio.

No figurarán como electores

Dictada la sentencia, el tribunal ordena garantizar que ninguna de las 163.355 personas incluidas "puedan figurar como electores en el Censo Electoral", sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, en el de electores residentes en España, salvo las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular.

No obstante, el tribunal da de plazo hasta el lunes a las 15:00 horas para aportar alegaciones sobre la documentación remitida a la Sala por el Ministerio del Interior en relación a la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico.

Sí podrán votar los hijos de los nacionalizados

El Alto Tribunal suspende así el voto para los nacionalizados por la ley de nietos, pero no para los hijos de estos, al considerar que las partes solicitaron esta suspensión muy avanzado el periodo electoral, por lo que ampliar la suspensión ahora afectaría a "los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral".

Por otro lado, en la resolución los magistrados también dan cuenta de que el PP ha solicitado personarse en este proceso, para lo que le exigen que precise en qué concepto pretende personarse en las actuaciones, toda vez que "únicamente podrán actuar como codemandados en el procedimiento".