La campaña electoral de los principales partidos políticos no deja de sorprender. A falta de once días para las elecciones generales del 29 de noviembre, la formación de Santiago Abascal ha anunciado una curiosa forma de presentar sus propuestas.

Bajo el nombre "el reto del sentido común", el partido ha creado un videojuego donde se incluyen varios "minijuegos" repartidos por el mapa de España. El objetivo es ampliar el alcance de las propuestas a todo tipo de público de una manera original.

"Cada uno de ellos está relacionado con una medida que hoy, tras ocho años de gobierno de Sánchez, preocupa enormemente a los españoles", han explicado este miércoles integrantes de la formación. Gracias a ello, los de Abascal tratan de exponer sobre la mesa las posibles soluciones que existen para los problemas del país.

Un minijuego en cada comunidad

El videojuego, que ya está disponible en móvil y ordenador y no requiere registro, cuenta con hasta 13 minijuegos, cada uno de ellos situado en una zona geográfica distinta. En cada prueba, aparece un panel que explica la medida del programa en la que se basa. Sin embargo, las zonas no son escogidas aleatoriamente.

Y es que Vox aterriza "un punto del programa" en el "escenario" que "más sufre" el problema. Por ejemplo, las soluciones de Vox para la inseguridad en las calles se juegan en la provincia de Barcelona, a la que se asigna el minijuego Rambla Segura, que consiste en recuperar los objetos robados por los carteristas a sus dueños.

Antes de acceder a ese minijuego, la aplicación muestra la solución que plantea Vox para erradicar el problema. En el caso de la delincuencia en Barcelona, la formación verde expone "más medios para nuestros agentes".

Estos minijuegos se repiten en otras ciudades como Murcia, Madrid, Ceuta o Melilla, planteando problemas como los impuestos, vivienda, frontera y soberanía.

Contenido comprometido de Pedro Sánchez

Por otro lado, el videojuego también contiene una "simulación satírica del interior del teléfono móvil de Pedro Sánchez", donde se descubren supuestas fotografías del jefe del Ejecutivo junto a José Luis Ábalos o Leire Díez y mensajes sobre los pactos con Bildu.

Este videojuego podrá utilizarse en móvil y ordenador, según ha explicado la formación, que "no guardará datos de los usuarios para ningún fin político ni electoral".