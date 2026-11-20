El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha cerrado el 'cara a cara' llamando a participar en las elecciones del próximo 29 de noviembre votando "con el alma y con toda tu fuerza" por el Partido Socialista. "Quien pueda votar, que vote", ha señalado.

Sánchez ha comenzado su 'minuto de oro' recalcando que, pese a que el PP tiene "el dinero, el control de la mayoría de los medios de comunicación, y el apoyo del hombre más poderoso del mundo y de su cohorte de tecnoligarcas, el "poder" en democracia lo tienen los ciudadanos.

"En democracia el poder lo tienes tú, está en tu mano y ellos lo saben y les molesta, y por eso te temen y por eso quieren que el próximo 29 de noviembre no vayas a votar, pero no les hagas ni caso, usa ese poder y ve a votar", ha reclamado.

En democracia el poder lo tienes tú

El presidente ha defendido que "la fuerza de la gente" es la que ha forjado la España de hoy, "una España que es ejemplo de dignidad en el mundo, una España que es la que más avanza de toda Europa y una España que no se doblega ante los intereses de nadie, por muy poderosos que estos sean". Por eso, ha destacado, ha llegado el momento de "perseverar en ese avance".

"Dijeron, quien pueda hacer, que haga -ha recordado en alusión a las palabras de José María Aznar llamando a la oposición contra Sánchez-. Pues yo lo que te pido es, quien pueda votar, que vote. Vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al PSOE".