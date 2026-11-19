El PP ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo tras las polémicas declaraciones de Carles Puigdemont en una entrevista para El Mundo. El expresidente independentista aguarda para regresar a España, asegurando no tener prisa por volver a Cataluña.

Sin embargo, sus declaraciones han enfurecido al ala de la oposición después de desvelar las presiones y el sometimiento que se realizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las elecciones del 23J.

"Aproveché la ambición desmedida de Pedro Sánchez para derrotar a España". Desde Waterloo, Puigdemont destaca lo sorprendente que fue lograr todo lo que se proponían tras presionar " sin límite" al Ejecutivo. "Les pedíamos de todo y nos decían a todo que sí, no nos lo creíamos".

Tal fue el pliegue del PSOE con Junts que el expresidente catalán cataloga a Sánchez de "amoral" y con una "ambición desmedida". "Mi percepción era hasta dónde podíamos empujarle, hasta dónde lo podíamos llevar para que nosotros pudiéramos sacar provecho", detalla Puigdemont.

Ante la facilidad que se encontraron, el independentista recalca la intención del partido de aprovecharse al máximo de la necesidad del presidente. "Nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas de España que no habríamos podido llevar a cabo".

El PP carga contra Sánchez

Tras publicarse la entrevista, poco tiempo ha tardado la oposición en arremeter contra el presidente del Gobierno. El Partido Popular ha acusado a Sánchez de plegarse al expresidente de la Generalitat para mantenerse en el poder. "España por un sillón. Su sillón", ha escrito en X la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

A ella se ha sumado la portavoz del PP en Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha destacado las palabras de Puigdemont sobre Sánchez. "Lo que el prófugo Puigdemont revela acerca del forajido Sánchez. Y del cínico Illa", ha escrito Álvarez de Toledo, destacando que España se la juega el 29N entre "decencia o delincuencia".

Por su parte, el mensaje más contundente ha llegado de la mano del portavoz nacional del partido, Borja Sémper, que ha aseverado que la entrevista es "otro ejemplo del presidente del Gobierno que ha tenido España". "Repararemos el daño causado. También el daño ético", ha destacado en otro mensaje en X.

Para el PP, "el señor Puigdemont nunca ha engañado, los independentistas nunca nos han engañado, siempre nos han dicho lo que pretendían. No pretenden que España mejore, pretendían obtener un rédito político en su beneficio".

No obstante, lo imprevisible era que el presidente vendiera a su país a cambio de mantenerse en el poder. "Lo que nunca hubiéramos podido imaginar es que el presidente del Gobierno de una gran nación como España estuviera dispuesto a conceder estos beneficios a los independentistas única y exclusivamente por mantenerse en el poder", ha subrayado.

De esta forma, las palabras del expresidente de la Generalitat han permitido corroborar a los populares que esta ha sido una legislatura "exclusivamente pensando en la supervivencia al frente del Gobierno de Pedro Sánchez".

"El poder como un fin en sí mismo. El poder no como un elemento transformador de la realidad, no como algo, una herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino el poder como un lugar donde instalarse y no moverse a cualquier coste, a cualquier precio", ha concluido.