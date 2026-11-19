Carles Puigdemont es uno de los protagonistas del día de hoy, tras su entrevista en El Mundo en la que comenta, sin tapujos, cómo se aprovechó de Pedro Sánchez hasta conseguir lo que buscaban.

Joaquín Manso, director de El Mundo, ha puesto el foco en el reconocimiento de Puigdemont sobre las verdaderas intenciones que, a su juicio, había detrás de la norma. "Lo que más me llama la atención es la claridad con la que el protagonista directo de la amnistía reconoce que no había ninguna voluntad de reconciliación o de concordia detrás de esa ley, sino una ambición desmedida de poder", ha señalado.

El periodista considera que las palabras del expresidente catalán adquieren especial relevancia por su papel determinante en la legislatura y por haber sido uno de los interlocutores directos del Gobierno durante las negociaciones. "La credibilidad a Puigdemont se la da quien ha negociado con él y lo ha convertido en artífice de la legislatura, de su principio y de su final", ha explicado.

La "derrota de España" a la que se refiere Puigdemont

Durante su intervención, Manso también se ha detenido en la referencia de Puigdemont a una "derrota de España". Una expresión que, según ha explicado, está relacionada con las consecuencias institucionales y políticas que atribuye al acuerdo entre el PSOE y Junts.

En concreto, el director de El Mundo ha señalado tres cuestiones: "El sojuzgamiento del Tribunal Supremo y el posicionamiento del Tribunal Constitucional al pie del Gobierno de España", la quiebra de la igualdad ante la ley y la división de los españoles en torno al proyecto común.

Para Manso, estos elementos explican el sentido de las palabras del expresidente catalán. "Esta es la derrota de España a la que se refiere Carles y es muy difícil desmentirlo, porque en concreto en estos puntos, Puigdemont tiene razón", ha concluido.

La intervención de Joaquín Manso se ha producido después de que el programa recuperase otro fragmento de la entrevista en el que Puigdemont aseguraba que no tenía intención de regresar a España a corto plazo. El expresidente catalán relataba que, durante uno de sus encuentros con el interlocutor del Gobierno, le preguntaron si quería volver y respondió que los servicios secretos estaban funcionando mal si pensaban que ese era su objetivo.

Puigdemont afirmó que estaba preparando la escolarización de sus hijas en una escuela internacional y dejó clara su disposición a permanecer en el extranjero: "Si me tenía que quedar toda la vida en el exilio, me quedaba".