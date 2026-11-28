En el contexto electoral, surge el interrogante sobre quién tiene la autoridad para decidir si un voto es nulo o válido. Un voto válido es aquel dirigido a una candidatura específica o el voto en blanco, que se caracteriza por no contener una papeleta o no marcar ningún candidato o candidata en el caso de elecciones al Senado.

En cambio, los votos nulos son aquellos emitidos en sobres o papeletas distintos al modelo oficial, papeletas sin sobre o aquellos depositados en sobres que han sido alterados. También se consideran nulos los votos en los que se han realizado modificaciones, agregados o tachaduras en los nombres de los candidatos, cambios en su orden o se hayan añadido leyendas u expresiones.

Es importante destacar que los sobres que contengan más de una papeleta de diferentes candidaturas se consideran nulos, mientras que si un voto contiene varias papeletas de la misma candidatura, se considera válido, ya que la intención del elector es clara y sin ambigüedades.

En el caso del Senado, serán nulas aquellas papeletas en las que se hayan marcado más de tres candidatos o candidatas, más de dos en el caso de Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla, o más de uno en Menorca, Ibiza-Formentera, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

Quién decide sobre la nulidad de un voto

En última instancia, la decisión de la validez o nulidad de un voto recae exclusivamente en la mesa electoral, formada por el presidente o presidenta y los vocales, que deben aplicar las normas establecidas en el marco legal electoral.

Su labor contribuye a mantener la transparencia y confianza en el proceso democrático, garantizando que cada voto sea evaluado adecuadamente y se respeten los principios democráticos fundamentales. Además, los votos nulos de la mesa se deben conservar por posibles posteriores reclamaciones o recursos.

Las dudas sobre los votos: ¿es nulo si hay varias papeletas de la misma candidatura? ¿Y de distintas?

Los votos serán considerados válidos si el sobre contiene varias papeletas de la misma candidatura, mientras que si son de distinta candidatura sería nulo.

En otros casos, los votos emitidos con papeletas de diferente tono, tamaño o errores tipográficos respecto al modelo oficial también serán válidos.