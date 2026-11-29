Cómo se calcula

El recuento oficial no avanza igual en toda España: llegan antes unas mesas que otras y los primeros datos rara vez se parecen al resultado final. Esta proyección corrige ese efecto municipio a municipio. En cada localidad compara los votos ya contados con lo que ese mismo municipio votó en las generales de julio de 2023, mide cuánto ha subido o bajado cada candidatura y aplica ese cambio a los votos que aún faltan por contar allí. Donde todavía hay pocos datos, se apoya en lo que está ocurriendo en los municipios de tamaño parecido de su provincia y, si hace falta, en el conjunto de la provincia. Con esos votos estimados se reparten los escaños de cada circunscripción con la misma fórmula que usa la ley electoral.

Qué tiene en cuenta y qué no

Al trabajar pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, la proyección sabe de dónde llegan los votos: no confunde un recuento avanzado en el medio rural con uno avanzado en las grandes capitales, ni una provincia con otra. Lo que no conoce el modelo es qué mesas de un mismo municipio se han contado primero, porque ese dato no se difunde, y el orden de llegada de los votos dentro de cada localidad influye en el resultado. Tampoco hay referencias de 2023 para las candidaturas que se presentan por primera vez o que antes concurrían juntas: en esos casos se proyecta el porcentaje que llevan en lo ya contado, con menos precisión.

Cuánto puede fallar

El margen de error que acompaña al gráfico procede de un ensayo: se han reconstruido las noches electorales de abril de 2019, noviembre de 2019 y julio de 2023 haciendo llegar los votos en distintos órdenes, y se ha medido a cuántos escaños del resultado final se quedaba la proyección en cada momento. Con la mitad del voto contado, la desviación media fue de entre uno y dos escaños sobre 350, y de cuatro en el caso más desfavorable. Con menos recuento, o si los votos llegan en un orden poco habitual, puede ser mayor. La proyección no incluye el voto de los residentes en el extranjero, que se cuentan días después, y no es un dato oficial: el único resultado oficial es el que publica el Ministerio del Interior.