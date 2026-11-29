Millones de españoles han votado este domingo 29 de noviembre para designar a los diputados y senadores de la próxima legislatura, así como el futuro del Gobierno de España.

El escenario que deja el 29N sigue necesitando de posibles pactos para sumar una mayoría absoluta que haga posible gobernar, por lo que tanto Sánchez como Feijóo -con PSOE y PP como formaciones más votadas-, deben sacar la calculadora y hacer sus cuentas.

Con quiénes pueden pactar Feijóo y Sánchez: calculadora de pactos tras el 29N

En nuestra calculadora de pactos puedes sumar fuerzas de los bloques de izquierda y de derecha para comprobar a cuánto llegan al conocerse los resultados de los comicios:

Resultados de las elecciones generales del 29N