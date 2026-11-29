Este domingo 29 de noviembre, millones de españoles han participado en unas nuevas elecciones generales que formarán la XVI Legislatura. Los electores han tenido hasta las 20:00 horas de la jornada para acudir a sus colegios electoral y depositar su voto.

El recuento da a conocer la lista más votada y, por tanto, cómo queda conformado el arco parlamentario del próximo Gobierno de España. Como prevén los sondeos, buena parte de los escaños paran en los grandes partidos, PSOE y PP, mientras que Vox y Frente Amplio tienen un papel importante a la hora de formar una coalición.

Cuánto es la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados

Hacen falta 176 de 350 diputados para la mayoría absoluta Así quedó el Congreso en 2023 y los votos a favor de las dos investiduras que se votaron. PP 137PSOE 121Vox 33Sumar 31ERC 7Junts 7EH Bildu 6PNV 5BNG 1CC 1UPN 1 176 mayoría absoluta La línea negra marca los 176 escaños de la mayoría absoluta. En la segunda votación basta con más síes que noes. Investidura de Sánchez (noviembre de 2023) 179 votos a favor · investido PSOE 121, Sumar 31, ERC 7, Junts 7, EH Bildu 6, PNV 5, BNG 1, CC 1 Investidura de Feijóo (septiembre de 2023) 172 votos a favor · no investido PP 137, Vox 33, UPN 1, CC 1 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR Y CONGRESO DE LOS DIPUTADOS · ELABORACIÓN: ONDA CERO

Sea como fuere, el candidato a presidir el Ejecutivo y también propuesto por el rey Felipe VI tendrá que contar con una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. La mayoría absoluta en España se sitúa en 176 escaños de los 350 totales en la Cámara Baja.

Así, si no los consigue, el candidato tendrá que votarse de nuevo 48 horas después. En dicha votación, bastará con una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.

Lo que pasó en 2023: dos investiduras, con 'sí' final a Sánchez

En la última cita electoral, ningún partido se acercó por sí solo a la mayoría absoluta. El Partido Popular se quedó en 137 escaños y el PSOE, en 121. Por tanto, Alberto Núñez Feijóo realizó un primer intento de investidura tras ser propuesto por Felipe VI, pero no logró ser investido al quedarse a cuatro votos del 'sí' definitivo: obtuvo 172 votos a favor y tampoco en la segunda votación logró más votos a favor que en contra.

Esto sucedió en septiembre de 2023 y, dos meses después, Pedro Sánchez sí logró ser investido en la primera votación tras obtener la mayoría absoluta: 179 votos a favor, con el 'sí' de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.

Resultados de las elecciones generales del 29N