El polémico mensaje en X del PP sobre Óscar Puente al que el ministro ha reaccionado: "Son la peor gentuza"

Tras el anuncio del adelanto electoral, la tensión entre los principales partidos políticos se ha intensificado aún más, si cabe. La cuenta oficial del Partido Popular en la red social X (antes Twitter) ha compartido un polémico vídeo para contestar a críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien había señalado que en la oposición "se huele el miedo". Como respuesta, los populares recuperaron y difundieron una grabación de abril de 2023 en la que se ve a Puente en el suelo sollozando y gritando de dolor y que le acompaña el texto "Miedo le tenías tú a un esguince".

Sin embargo, el vídeo difundido por los populares no correspondía a un simple "esguince", sino a un grave accidente laboral. En este percance, que al parecer ha desatado las risas en la calle Génova, Puente se rompió el cuádriceps de la pierna derecha mientras realizaba un recorrido visitando las obras del elevador del barrio de Parquesol (Valladolid) cuando ejercía como alcalde de este municipio. Ante la viralización del vídeo, la respuesta del titular de Transportes ha sido cargar contra los populares publicando su respuesta en su perfil de X (antes Twitter): "Que esto iba a acabar sirviéndole a ese partido de miserables que es el PP para hacer campaña es algo que demuestra al nivel al que han llegado. Son la peor gentuza que habita este país. Por cierto, me rompí la rodilla trabajando, cosa que no hace el vago al que habéis puesto en la alcaldía".

"Estoy bien. Son gajes del oficio"

Tras el percance en 2023 en el que se rompió la rodilla en Parquesol, el propio Óscar Puente afirmó que eran "gajes del oficio". "Estoy bien. Son gajes del oficio. Un abrazo a todos", afirmó Puente. El suceso tuvo lugar a finales de abril de 2023 y el ahora ministro, cuando era regidor de Valladolid, detalló lo que le ocurrió en sus redes sociales, antes de que su cuenta oficial pasara a ser escenario de polémicos tweets atacando a la oposición.

El alcalde, que se encontraba en los jardines del parque que visitaba, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital con una seria lesión en la rodilla. "El resultado es una rotura del cuádriceps de la pierna derecha. Esta tarde me intervienen quirúrgicamente. Veo a mucha gente preocupada por mí y os agradezco enormemente las llamadas y el afecto", concluyó en su comunicado el entonces regidor, quien tuvo que afrontar la campaña a las elecciones municipales en silla de ruedas y muletas.

Y es que este agresivo arranque de precampaña abre el debate sobre si el ataque personal y la burla cruzan la frontera de lo que es legítimo para una campaña electoral.