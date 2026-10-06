Pedro Sánchez comparecerá en rueda de prensa desde Moncloa tras el Consejo de Ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este martes en rueda de prensa a las 12:30 horas en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros.

Sánchez anunció este lunes la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre y presidió una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se aprobó el real decreto para esa convocatoria electoral.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado el Real Decreto 806/2026 de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y convocatoria de elecciones generales.

El texto señala que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y previa deliberación del Consejo de Ministros celebrado ayer, lunes, se disuelven ambas Cámaras y se convocan elecciones el 29 de noviembre.

La campaña electoral durará 15 días, comenzando a las cero horas del viernes 13 de noviembre y finalizando a las veinticuatro horas del viernes 27 de noviembre. Celebradas las elecciones convocadas por este real decreto, las Cámaras resultantes se reunirán, en sesiones constitutivas, el día 23 de diciembre, a las diez horas.

Un plebiscito para elegir entre su candidatura o la "ola ultraderechista"

En una declaración institucional sin preguntas el presidente del Gobierno llamó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

La convocatoria electoral ha venido propiciada por la enorme movilización en torno al problema de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desalojada de su vivienda en alquiler en la zona de Retiro de Madrid. Tras estas protestas, el Ejecutivo aprobó en una negociación contrarreloj dos decretos de vivienda, que fueron tumbados en el Congreso por Junts, lo que evidenció una vez más su debilidad parlamentaria.

Tras decaer ambos textos, Sánchez ha estado analizando la situación, las encuestas y sus posibilidades para decidir que adelantaba los comicios. Tras el Consejo de ministros extraordinario en el que se aprobó la convocatoria electoral, este martes se celebra uno ordinario en el que se volverán a aprobar dichos decretos de vivienda con algunas modificaciones para que los apruebe la Diputación Permanente, algo que muchas voces consideran una treta o un fraude de ley.