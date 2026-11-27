El tiempo apremia y los partidos afrontan el fin de la campaña electoral con la resaca del debate a cuatro. Las tertulias analizan tanto los aciertos como los errores de los aspirantes a la presidencia del Gobierno, entre los que destaca la condena de la violencia machista por parte de tres de los cuatro candidatos.

Todo comenzó con Ada Colau, que comenzó su intervención condenando los asesinatos machistas producidos la última semana: "Ayer fue 25 de noviembre y otra mujer fue asesinada por violencia machista. Yo, como mujer candidata a la presidencia, no puedo comenzar el debate sin condenar la violencia machista y sin dejar muy claro que las mujeres no vamos a parar ni vamos a callar hasta que las víctimas sean cero".

La candidata de Frente Amplio recalcaba que "las mujeres vamos a ser determinantes en esta decisión, vamos a ir en masa a votar el próximo domingo y tenemos el poder de decidir que nadie que niegue en este país la violencia machista pueda gobernar. Por eso les pido a mis compañeros de debate que, por favor, empiecen su intervención también condenando la violencia machista".

Son ya 49 las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja en lo que llevamos de año, una lacra que se ha convertido en una noticia más de los telediarios semanales.

Todos los candidatos condenaron la violencia machista, salvo Abascal

El líder de Vox fue el único que no mencionó la violencia machista en su intervención inicial, algo que Colau le espetó: "¿No va a condenar la violencia machista, señor Abascal?", a lo que María Casado le comentó que ya estaba fuera de tiempo. Ada Colau, con cara de sorprendida, sugirió que "a lo mejor se había olvidado".

En su siguiente intervención, Abascal recalcó que "yo no voy a hablar de lo que la señora Colau y el señor Sánchez quieren".

La opinión de Marhuenda respecto al silencio de Abascal

Rubén Amón le cuestionaba a Marhuenda que "se inaugura el debate con una pretensión nada extravagante: condenar la violencia de género", algo con lo que Marhuenda no está de acuerdo, asegurando que "a mí sí me parece extravagante".

"No es verdad que no lo condene; lo que pasa es que no está dispuesto a aceptar a que marquen el debate", explica, recalcando que "lo que no podemos aceptar, por lo menos yo no lo acepto ni mi periódico, es que una populista comunista diga a la sociedad cuál es el debate".