El tiempo apremia y los partidos afrontan el fin de la campaña electoral con la resaca del debate a cuatro. Las tertulias analizan tanto los aciertos como los errores de los cuatro candidatos, centrando su atención en una "apuesta de Feijóo".

El líder del PP volvió a centrar sus intervenciones en la gestión del Gobierno, los casos de corrupción y los accidentes ferroviarios, además de plantear al presidente un reto: que quien no consiga gobernar después del 29N dimita, renuncie a su escaño y pierda el aforamiento.

"Le subo la apuesta"

"Señor Sánchez, le subo la apuesta", declaraba Alberto Núñez Feijóo, que quiso ser incisivo en el futuro de Sánchez una vez pasen las elecciones, sin aventurarse a que incluso no pueda volver a ser presidente. Como es obvio, no se descartó a sí mismo como posible líder del Ejecutivo, manteniendo que "usted o yo vamos a presidir el Gobierno de España".

"El que no presida el Gobierno de España... ¿asume usted la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, dejar su acta de diputado y renunciar al aforamiento? Yo sí", recalcaba Feijóo, ante la sonora carcajada de su contricante.

Sánchez le contestaba al candidato popular si iba a aceptar los resultados electorales, en relación a las dudas de la derecha respecto a las urnas de cartón y el voto por correo. El propio Feijóo le recalcaba que "prueba de que lo reconozco, que le estoy diciendo que o usted o yo vamos a presidir el Gobierno. ¿Usted va a dimitir y va a dejar el aforamiento? ¿Sí o no? Yo sí", insistía.

El candidato popular hacía hincapié en esta cuestión para que, en caso de que alguno de los casos de corrupción que azotan al Partido Socialista pudiera verse salpicado el todavía presidente del Gobierno, teniendo que ser juzgado por el Tribunal Supremo por ser diputado en el Congreso.

Aunque está todo por decidir hasta que se sepa el resultado electoral, parece que alguno de los dos podría abandonar su escaño si el resultado no es favorable.