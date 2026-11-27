El debate a cuatro entre Feijóo, Sánchez, Abascal y Colau dejo numerosos momentos de tensión que se hicieron virales con el paso de las horas. Sin embargo, hay un momento durante la previa del encuentro que ha llamado la atención de los ciudadanos.

En los instantes anteriores al inicio del debate, el líder de la formación popular y el líder de Vox dejaron una curiosa imagen que ha sido muy compartida en redes sociales. A pesar de tratarse de momentos de tensión, los dos candidatos compartieron una breve conversación que acabó entre risas de ambos.

Una situación que luego acabó traduciéndose en cordialidad entre ambos líderes durante las más de dos horas de encuentro, puesto que ninguna de las dos formaciones pasó al ataque.

La broma de Abascal a Feijóo

Desde las 21:30 horas de la noche, los cuatro candidatos a la presidencia se dejaron ver en el plato A de la Academia de Televisión. Todos ellos posaron para las cámaras y, después, se dirigieron a sus atriles para repasar sus apuntes.

Sin embargo, en medio de la preparación, el líder de Vox quiso acercarse a Feijóo para soltar una pequeña broma. La imagen quedó ahí, por lo que este viernes, durante un mitin en Tarancón, ha sido preguntado por ello.

Abascal ha desvelado a los medios de comunicación el gesto de complicidad con el líder del PP. "Fue una tontería. Él iba sobrado de papeles, así que me acerqué y le solté: "No te va a dar tiempo a decir todo eso". Una frase que provocó una sonrisa en el líder de la formación azul y, a su vez, en Abascal.

"No tenía mucha importancia. Me parecía que iba sobrado de papeles. Que está muy bien tener argumentos y tener datos, fue una broma sin más", ha explicado el líder de Vox.

Abascal no se fía de la izquierda

A escasas horas del cierre de la campaña, la inquietud en las filas de Vox crece. Desde la formación reconocen que la izquierda ha logrado en estos quince días movilizar a su electorado, lo que podría impedir que la suma del bloque de la derecha sea suficiente para gobernar.

"No está hecho", aseguran fuentes de la dirección nacional de Vox, que en la última semana han detectado un aumento de la participación entre los sectores próximos al PSOE y Frente Amplio. "La movilización de la izquierda se ha producido", admiten.

Creen que ha funcionado el voto del "miedo" a la formación de Santiago Abascal y los "bulos" en torno a su programa de gobierno, lo que ha hecho que muchos de los casi dos millones de electores de izquierdas que cuando fueron convocados los comicios no pensaban votar por estar desencantados por los casos de corrupción, hayan cambiado opinión y decidido acudir a las urnas el domingo.

Y aunque entienden que la derecha también ha hecho un buen trabajo de movilización, en el caso de Vox con actos públicos continuos desde hace 40 días, y niegan haber cometido errores, advierten de que puede ser insuficiente.

Por eso, están centrando sus últimos mensajes en pedir a los suyos que no se "relajen" y alienten a su entorno a votar a Vox hasta el último momento.