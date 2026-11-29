Una mayoría absoluta entre PP y Vox, el adiós a Sánchez como presidente y una participación histórica. El 29N deja este escenario tras las elecciones generales de 2026, que darán para una mayoría con Feijóo como presidente del Gobierno. Un Feijóo que se ha quedado cerca de 2023 y que, aunque necesitará a Abascal para llegar a los 176 diputados, parte con la condición de triunfador de las generales.

La participación masiva, reconocida ya desde las 14:00 horas en el primer dato, hacía presagiar un giro hacia la izquierda que finalmente no se ha producido. El propio Sánchez admitía tras votar que veía opciones con una gran participación, aunque el cambio se ha producido en favor de Feijóo. Casi un 80% de los electores totales ha salido a las urnas para apostar por un relevo en las Cortes y castigar así los años de gestión del Ejecutivo de Sánchez.

Subidón de ERC y Adelante Andalucía

Ni PSOE, ni Frente Amplio se acercan a la posibilidad. Frente Amplio incluso se queda cerca de ser reemplazado como cuarta fuerza por ERC, una de las formaciones que más han crecido este 29N. La candidatura de Gabriel Rufián ha dado alas a los republicanos, que han pasado los 10 escaños y quedan como una de las formaciones más reforzadas de la noche. No así Junts, que ha visto caer dos diputados y en esta ocasión no aparecerá en las quinielas que rodean la investidura.

Adelante Andalucía también irrumpe con fuerza en el Congreso. José Ignacio García saca cuatro escaños y pasa, por ejemplo, a un PNV que pierde un par de diputados y se queda detrás de Bildu que, con 7, suma 1 en su haber y consolida su posición en la Cámara Baja.

Los comicios nacieron de la imposibilidad de sacar adelante el decreto de vivienda en el Congreso y terminan con la imposibilidad de Sánchez para acercarse de nuevo al Gobierno, con un cambio de una mayoría aplastante. PP y Vox recogen desde este lunes el encargo de una participación histórica en España, que ha pedido un cambio y tendrá un cambio sin paliativos.

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