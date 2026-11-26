Apenas quedan tres días para que el electorado efectúe su derecho a voto y los diferentes partidos apuran sus opciones para tratar de convencer a los indecisos. El Partido Popular parte como favorito en las encuestas, aunque la distancia con su perseguidor es cada vez más corta. Sánchez podría revalidar su mandato si el PSOE y Frente Amplio lograran escaños suficientes, mientras que Vox se sitúa como la gran amenaza al bipartidismo, duplicando sus diputados respecto a las elecciones de 2023.

Todo ello se podría decidir esta misma noche en el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, siendo el último gran encuentro televisado entre los candidatos antes de las elecciones generales del domingo.

El debate, organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, comenzará a las 22:00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas y un formato similar al del cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada.

Abascal, el primero en llegar

Los diferentes candidatos irán llegando sobre las 20:20h de manera escalonada, siendo el líder de Vox, Santiago Abascal, el primero en aparecer. Diez minutos después, será el turno de Alberto Núñez Feijóo, al que le seguirá la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, y finalmente llegará el candidato socialista Pedro Sánchez. Todo ello organizado previamente mediante sorteo.

Una hora después, entre las 21:30h y las 21:40h, los cuatro candidatos posarán para los distintos medios acreditados junto con María Casado, la presidenta de la Academia de Televisión, que ejercerá de moderadora como ya hizo en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

Los cuatro candidatos se situarán en sus respectivos atriles frente a la moderadora, apareciendo en pantalla, de izquierda a derecha, Abascal, Sánchez, Feijóo y Colau.

Los cinco bloques temáticos y los tiempos de intervención

El debate estará dividido en cinco bloques temáticos, cada uno de ellos con una duración de 20 minutos. Los asuntos se abordarán en el siguiente orden:

Vivienda: uno de los principales asuntos de la campaña electoral.

uno de los principales asuntos de la campaña electoral. Economía y fiscalidad: las propuestas económicas y tributarias de los cuatro partidos.

las propuestas económicas y tributarias de los cuatro partidos. Política social y servicios públicos: las medidas relacionadas con el Estado del bienestar.

las medidas relacionadas con el Estado del bienestar. Lucha contra la corrupción y regeneración democrática: las propuestas y posiciones de los candidatos sobre la transparencia institucional.

las propuestas y posiciones de los candidatos sobre la transparencia institucional. Migración y política exterior: las políticas migratorias y la posición de España en el ámbito internacional.

Cada candidato dispondrá de cinco minutos en cada bloque. El control de los tiempos correrá a cargo de árbitros de la Federación Española de Baloncesto y los participantes podrán consultar el tiempo restante a través de los relojes situados bajo las cámaras y en las pantallas del plató.

Además, habrá dos pausas publicitarias de tres minutos, que tendrán lugar después del segundo y del cuarto bloque. Durante esos descansos, los candidatos podrán hablar con un asesor previamente acreditado y recibir asistencia del equipo de maquillaje, aunque tampoco podrán utilizar dispositivos electrónicos.

¿Quién cerrará el debate? El orden del minuto de oro

El encuentro terminará con el tradicional minuto de oro, un turno en el que cada candidato podrá dirigirse directamente a los espectadores para resumir su propuesta política antes de las elecciones del 29 de noviembre.

En esta ocasión, Pedro Sánchez será el primero en intervenir, seguido de Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, que tendrá la última palabra.

Una vez finalizado el debate, María Casado despedirá el encuentro y cada formación podrá realizar una valoración a través de un portavoz elegido previamente. Estas intervenciones tendrán una duración máxima de un minuto y medio y no incluirán preguntas.

Toda la última hora en ondacero.es y La Brújula

Desde la web de Onda Cero se podrá seguir todo el debate a cuatro, tanto con comentarios desde el minuto a minuto como en La Brújula, con Marta García Aller. La presentadora contará con diferentes tertulianos para ofrecer su perspectiva respecto a las declaraciones de cada uno de los candidatos a las elecciones generales.