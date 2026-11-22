El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a la prudencia en un acto en Murcia porque, tal y como ha recordado, ya sabe lo que es ganar las elecciones y no gobernar. "Dicen que el cambio de gobierno está más cerca y yo creo que es verdad, pero también sabemos lo que pasó en el año 2023", ha avisado.

Por eso, el líder del PP se ha mostrado de que en el 29N eso no va a volver a pasar: "España no puede permitirse que ocurra lo que ocurrió en 2023". Además, ha reiterado que a pesar de ganar el cara a cara del jueves contra Pedro Sánchez, todavía "no se ha ganado nada". Así que ha pedido que "no se relaje nadie, que no descanse nadie" y que "se pongan a trabajar" para que todo el mundo vote por el cambio.

Feijóo pide esforzarse hasta el último día y luego celebrarlo

"Cuando el cambio sea una realidad, lo celebraremos y lo celebrará España, pero antes hay que ganarlo, voto a voto", ha añadido Feijóo. Así las cosas, ha recordado que todavía quedan cinco días para seguir hablando y que, tras la jornada de reflexión, llegará "la gran movilización democrática".

"No fallemos porque no le fallaréis al Partido Popular, le fallaréis a vuestra familia, a vuestro trabajo, a vuestra ciudad, a vuestra región, os fallaréis a vosotros mismos", ha resumido.

Críticas a la ministra Morant por sus palabras tras el cara a cara

También ha cargado contra la ministra de Ciencia, Diana Morant, por afirmar que le habría gustado que Sánchez le hubiese propinado "cuatro bofetadas" en el cara a cara. Por eso, ha pedido que acudan a votar el 29N para "parar con votos" esa "buena educación" de la que hace gala el PSOE.

¿Qué habrían dicho de nosotros si se nos ocurriese algo semejante? Menos mal que son los de la buena educación, ¿eh? ¿Pues sabéis qué os digo? Que votemos también contra eso. Yo no quiero una España a bofetadas ni un país a gritos. A los de las bofetadas les vamos a parar con votos el próximo domingo", proclamó.