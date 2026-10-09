La derecha consolida su mayoría absoluta con un Vox disparado y un PSOE que resiste, aunque se aleja del "golpe de efecto" de Sánchez

Las últimas encuestas electorales confirman que el bloque de la derecha obtendría una mayoría absoluta holgada en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, mientras el progresista caería castigado por los bajos resultados obtenidos a la izquierda del PSOE.

Mayoría absoluta para la derecha con Vox disparado

Según una encuesta flash de 40dB para El País, PP y Vox sumarían mayoría absoluta con los de Santiago Abascal disparados en número de escaños (duplicarían el resultado de 2023) y en intención de voto (+6,5%). El Frente Amplio (con Podemos) subiría y el PSOE repuntaría ligeramente en comparación con las últimas encuestas, pero estos resultados no servirían para amenazar la mayoría absoluta del bloque de la derecha.

La muestra recoge 800 entrevistas online entre el miércoles y el jueves, es decir, desde dos días después de anunciar Pedro Sánchez el adelanto electoral hasta un día tras la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio provocó una amplia respuesta social con varias acampadas por la vivienda repartidas por toda España.

El trabajo demoscópico le da al PP una horquilla de escaños de entre 123 y 140 (actualmente tiene 137); al PSOE, de entre 105 y 117 (en 2023 consiguió 121); Vox sería tercera fuerza política y conseguiría entre 63 y 74 escaños (cuando en 2023 obtuvo 33); mientras Sumar se desplomaría de los 31 escaños a entre 5 y 7.

La encuesta de El Confidencial

Por su parte, según datos de la encuesta de Imop para El Confidencial -realizada también justo después del anuncio del adelanto electoral- el PP ganaría las elecciones con 130 escaños (siete menos de los que tiene actualmente), y Alberto Núñez Feijóo podría ser presidente del Gobierno porque Vox se dispara hasta el 20% en intención de voto y hasta los 70 escaños. Ambos partidos sumarían 200 escaños y mayoría absoluta en el Congreso.

El PSOE perdería once escaños y caería hasta los 110 y absorbería muchos de los votos de Sumar. Sin embargo, la suma no sería suficiente para que el bloque de la izquierda pudiera revalidar el Gobierno de coalición. Un dato interesante que aporta Nacho Cardero en Más de uno, es que mientras en las anteriores elecciones generales de 2023, el diferencial entre ambos bloques se situó en aproximadamente el 5%, según estas encuestas, habría 15 puntos de distancia: "Aunque se puede intentar polarizar, hacer grandes movimientos, entrevistas y debates, demoscópicamente y electoralmente, es bastante difícil que ese diferencial se estreche". Por tanto, según el periodista, "no parece que Pedro Sánchez vuelva a dar un golpe de efecto".

La encuesta del 20minutos

Por otro lado, el barómetro de octubre del Instituto DYM para 20minutos sitúa al PSOE en el 28,2% de los votos (1,9 puntos más que en septiembre) mientras que Sumar y Podemos suman juntos un 6,2%. Sin embargo, no sería suficiente para ganar al bloque de la derecha, con un PP primera fuerza política con un 34% de los votos y un Vox disparado hasta el 18,2%, que conseguiría mayoría absoluta con entre 200 y 208 escaños, muy por encima de la mayoría necesaria para formar Gobierno.

Esta encuesta también se realizó entre el 5 y el 7 de octubre y en ella se observa cómo el PSOE también absorbe parte del voto a su izquierda, aunque caería hasta los 107-111 escaños, frente a los 121 de los últimos comicios.