Pedro Sánchez: "Es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no a quienes viven en los aticazos"

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado en una entrevista en elDiario.es que rechaza la politización por la muerte de Maricarmen, pero recalca que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en aticazos".

"Reivindicar la política para que no se produzca ese dolor"

"Lo que hay que hacer es reivindicar la política para que no se produzca ese dolor", afirma Sánchez en la entrevista publicada este viernes, en la que defiende el minuto de silencio convocado en memoria de la anciana, cuyo desahucio activó la movilización ciudadana por la crisis de la vivienda.

Sánchez afirma que Maricarmen hizo un llamamiento a "todas las instituciones públicas" para evitar desahucios a personas vulnerables: "Esta cuestión la hemos intentado plantear al Congreso en reiteradas ocasiones a lo largo de estos más de tres años de legislatura".

Más avances y menos insultos

El candidato socialista subraya que "España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha" y reitera que "si el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía tiene todo el derecho a reclamar la respuesta a lo que está demandando, que es una intervención contundente del mercado de la vivienda".

"La disyuntiva es: o derechos o recortes. O gente, o los intereses de los fondos buitre: los intereses de aquellos que miran las cosas desde arriba, desde los áticos", subraya el presidente del Gobierno.

Decretos contra caseros

Respecto a que sus medidas vayan en contra de los caseros, Sánchez asegura que eso es una "falacia de la derecha y la ultraderecha" porque el pequeño propietario tiene en casa a sus hijos, que son "potenciales inquilinos que no pueden emanciparse por el precio del alquiler": "Creo que el decreto guarda el equilibrio entre la defensa del pequeño propietario y los inquilinos".

"Ha habido corrupción real"

El presidente del Gobierno reconoce que ha habido una "corrupción real" en el PSOE y el caso de José Luis Ábalos "lo demuestra". Pero también ha habido "ficción y un interés claro por parte de asociaciones vinculadas con el PP y Vox que han traspasado todas las líneas rojas" para "perseguir judicialmente" a su hermano, David Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez.

Preocupación por las injerencias extranjeras en las elecciones

Sánchez expresa además su preocupación por una injerencia extranjera en las elecciones generales del 29 de noviembre "y no solamente de naciones, sino también de actores no estatales".

"Me pareció de particular interés que el chef José Andrés en Twitter se posicionara en contra de las medidas de vivienda por intervencionistas [...]. ¿Qué es lo interesante de ese comentario? Que Jeff Bezos, el CEO de Amazon, dijo: "Estoy completamente de acuerdo", Y yo me pregunto por qué estos oligarcas se posicionan en contra de debates que les quedan un poco lejos. No solamente por lejanía geográfica, porque esta gente no es que viva en aticazos: esta gente quiere vivir en Marte".

Asimismo, rechaza las acusaciones de la derecha sobre el voto por correo asegurando que es un "bulo": "Se les ve en la cara. Es por miedo a perder las elecciones".

¿Indulto al exfiscal general del Estado?

Sobre la posibilidad de aprobar un indulto para el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Sánchez asegura que ahora mismo están estudiando todas las leyes y medidas que han quedado pendientes para ver la "factibilidad" de poder aprobarlas bien en la Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo. "¿No lo descarta? No lo descarto", ha respondido.

El PP responde: "El Parlamento se parece a la calle; a quien no se parece es a ti"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha respondido al presidente diciendo que el Parlamento sí se parece a la calle: "A quien no se parece es a ti". Muñoz ha reaccionado así en X a la entrevista de Sánchez: "Quien suplanta la voluntad popular por la propia tiene nombre. Y no es demócrata".