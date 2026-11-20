El cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza, portadas, editoriales y comentarios en todos los medios en los que se analiza al detalle cada uno de los momentos del debate.

Coincide la mayoría de medios en destacar la superioridad de Feijóo frente a un Sánchez que siguió una estrategia de contención discutida en su propio y criticada hasta entre sus afines.

En la tertulia de Más de uno no sólo se han centrado en dirimir quién ha ganado el debate sino también en el por qué de la estrategia elegida por el presidente del Gobierno, quien no responder a los envites del líder popular.

Pilar Velasco ha concluido que "la estrategia" fue la del "hombre tranquilo", pero el resultado fue "el hombre abatido". La periodista ha explicado que Sánchez "no presentó sus propuestas, no compareció en materia de vivienda. Tampoco consiguió presentar su gobierno progresista frente al gobierno conservador; Era otra persona, era una persona irreconocible".

En este sentido, Rubén Amón también ha destacado lo irreconocible que se mostró el presidente, "No digo que sánchez tenga defensa pero sorprendió la ausencia de respuesta".

Por su parte, David Mejía ha resaltado que Sánchez tenía una posición difícil y que, a su juicio, "el error es plantear el debate como un partido de fútbol porque los dos no están en la misma posición, uno tiene que defender ocho años de gestión y otro tiene que impugnarla".

Mejía señala que Feijóo se puso en en la posición de fiscal y que Sánchez "asumió demasiado pronto" su condición de acusado y "parecía un niño al que le estaban leyendo la cartilla".

Comparativa con Obama y los debates americanos

También ha hecho referencia Mejía, al hilo de las comparaciones del debate de anoche con los últimos de Barack Obama frente a McCain o Romney, a que en su opinión no podemos comparar a Pedro Sánchez con Obama. Señala que el expresidente americano no era un gran debatiente, pero sí un gran orador, hacía grandes discursos, era muy carismático y tenía formación.

Ha habido un intento de obamizar a Pedro Sánchez en los últimos tiempos, pero la naturalidad del americano "es difícil de impostar" para Sánchez.