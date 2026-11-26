Nueva oportunidad para Partido Popular y PSOE de convencer al electorado, y primer encuentro oficial de Santiago Abascal y Ada Colau para extender sus ideas a la ciudadanía.

Este jueves, los cuatro principales candidatos a las elecciones generales se medirán en un debate que se presenta decisivo. A falta de muy pocos días para los comicios, las cuatro formaciones exprimen sus opciones de alcanzar el mejor resultado posible.

Será la Academia de Televisión quien vuelva a dar protagonismo a los líderes a partir de las 22:00 horas de la noche. El encuentro, clave para movilizar el voto, tendrá una duración aún más extensa respecto al cara a cara entre Feijóo y Sánchez.

¿Cuánto durará el debate a cuatro?

El plató A acogerá a los cuatro candidatos este jueves en el último encuentro para confrontar ideas y propuestas. El acto pondrá sobre la mesa los mismos cinco bloques de la semana pasada: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.

No obstante, en esta ocasión el número de participantes aumenta, por lo que la duración total también. Está previsto que el debate dure aproximadamente dos horas, por lo que finalizará al borde de las 00:00 horas.

Cómo se estructura el encuentro

Respecto a los tiempos, cada candidato tendrá la posibilidad de intervenir cinco minutos por bloque, teniendo este una duración de 20 minutos. En total, los candidatos dispondrán de 120 minutos para explicar sus propuestas a la audiencia, con dos pausas publicitarias de tres minutos que se producirán después del segundo y el cuarto bloque.

Además, en los dos descansos pautados, los candidatos podrán hablar con un asesor acreditado, aunque no podrán utilizar dispositivos electrónicos en ningún momento.

Ada Colau será la encargada de arrancar el debate, y a ella le seguirán Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Primero tendrán ocasión de dirigirse a los ciudadanos con un minuto y medio de intervención inicial, para después empezar a conversar sobre los temas fijados.

Finalmente, los cuatro candidatos dispondrán del clásico 'minuto de oro' para cerrar sus intervenciones. En este caso, el orden será Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Ada Cola y Alberto Núñez Feijóo, este último encargado de cerrar el acto.

Dónde ver el debate

Desde la llegada de los candidatos, la señal podrá seguirse a través de todas las cadenas generalistas, así como las autonómicas que hayan optado por ofrecer el encuentro.

No obstante, Onda Cero emitirá desde su canal de YouTube la señal en directo del debate a cuatro. Desde las 19:00 horas, La brújula ofrecerá un programa especial con la previa, el debate y el análisis de las intervenciones de los cuatro candidatos. Feijóo buscará confrontar con Sánchez, Sánchez defenderá un perfil presidencial, Abascal centrará sus intervenciones en la inmigración y la economía, y Colau situará la vivienda entre sus prioridades.