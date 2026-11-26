El debate a cuatro entre los principales candidatos políticos promete dejar numerosos titulares, pero no solo por los enfrentamientos, los reproches o las propuestas que pongan sobre la mesa. También por todo aquello que pueda ocurrir durante el cara a cara y que, en esta ocasión, ha despertado el interés de las casas de apuestas.

Al igual que ya ocurrió en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el encuentro entre las cuatro formaciones se ha trasladado hasta el mundo de las apuestas. Y es que los usuarios tendrán la posibilidad de jugar diferentes mercados que tratan de prever lo que puede suceder a partir de las 22:00 horas.

Los pronósticos van desde las palabras que pronunciarán los candidatos hasta algunos de los gestos o situaciones que podrían producirse durante la retransmisión. Más allá de hablar de ganadores del debate, la atención se centra en ciertos detalles que podrían sucederse durante el enfrentamiento.

Las palabras que podrían salir durante el debate

Uno de los mercados más extraños reúne una serie de palabras que podrían surgir durante el debate por parte de cualquiera de los candidatos. Desde que comience el encuentro en la Academia de Televisión, existen ciertos términos susceptibles a ser nombrados y que permiten a los usuarios apostar por ellos.

"Infierno fiscal", "agenda 2030", "ETA", "pucherazo", "perro" o "me gusta la fruta" son algunas de las palabras disponibles para apostar. La casa de apuestas permite anticipar si Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal o Ada Colau recurrirán a estos términos en sus intervenciones, convirtiendo algunos de los conceptos más habituales de la actualidad política en posibles protagonistas de la noche.

El esperado encuentro entre Sánchez y Abascal

Tras el cara a cara entre Sánchez y Feijóo la pasada semana, los líderes de Vox y Frente Amplio se suman a uno de los últimos actos de campaña de los partidos.

Por ello, uno de los momentos más esperados tendrá lugar en la previa del debate. Las casas de apuestas incluyen como posibilidad de mercado apostar si habrá apretón de manos entre el líder socialista y Abascal. Una escena que, teniendo en cuenta las diferencias ideológicas y los habituales enfrentamientos entre ambos, resultaría especialmente llamativa.

El posible apretón de manos se convierte así en uno de los escenarios más curiosos de la noche. Más allá de los reproches y los cruces de declaraciones que puedan protagonizar los candidatos, muchos se preguntan si existirá un gesto de cordialidad entre dos de los líderes que más han evidenciado sus discrepancias en el terreno político.

Ábalos, Marruecos y Trump, en el punto de mira

Dentro de los términos más probables que pueden aparecer durante el debate, las casas de apuestas destacan tres. Se trata de referencias a algunos de los nombres propios que protagonizan la actualidad política nacional e internacional. Aquí aparecen José Luis Ábalos, Marruecos y Donald Trump, tres asuntos que podrían aparecer en los discursos de los participantes.

La posible mención al exministro de Transportes puede abrir la puerta a referencias a la corrupción y al caso Koldo, mientras que Marruecos podría aparecer en el contexto de la política exterior española, la crisis migratoria en Ceuta y las relaciones diplomáticas. Por su parte, Donald Trump representa uno de los nombres más recurrentes de la actualidad internacional y podría servir como argumento para abordar cuestiones relacionadas con Estados Unidos o la situación geopolítica.

¿Mostrarán gráficas los candidatos?

Además de las palabras o los gestos, otra de las situaciones recurrentes en estos debates es cuando los candidatos muestran de manera visual algunos de los problemas del país.

A través de gráficas, los políticos tratan de evidenciar una teoría o destacar una de sus propuestas, por lo que las casas de apuestas también incluyen este mercado. Sin embargo, su aparición no está garantizada y dependerá de la estrategia que cada uno haya preparado para el encuentro.

De esta forma, las casas añaden un elemento más a su particular quiniela política, en la que no solo se puede apostar por las palabras que pronunciarán Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, sino también por los elementos que utilizarán para acompañar sus intervenciones.