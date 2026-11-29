Este domingo, Pedro Sánchez trata de reeditar su cargo como presidente del Gobierno en la cita electoral del 29N. Si bien es cierto que no parte como favorito en las encuestas -a excepción del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que le otorga una victoria histórica- el líder socialista quiere dar la vuelta a esos sondeos que no le auguran un buen pronóstico ni una mayoría junto al bloque de izquierdas.

Pedro Sánchez se afilió al PSOE en 1993, aunque sus inicios en la política comenzarían mucho después. A sus 26 años, comenzó a trabajar como asesor en el Parlamento Europeo y sería miembro del Gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina.

Desde junio de 2018, Sánchez es presidente del Gobierno de España, aunque fue concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 2004 y 2009. Al ocupar en la actualidad un alto cargo del Gobierno de España, la retribución que recibe por su labor de presidente del Gobierno está publicada en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

Así, en el pasado año 2025, Sánchez tuvo una retribución de 95.943,96 euros como presidente del Gobierno. Además, cuenta con un salario bruto anual de 14.453,32 euros. En total, tendría un sueldo anual de 110.397,28 euros.

Cuál es el patrimonio de Pedro Sánchez

Según la declaración de bienes y rentas de diputados que consta en la web del Congreso de los Diputados, fechada el 9 de agosto de 2023, Sánchez recibió 12.845 euros por arrendamientos de inmuebles, así como 42.000 euros por derechos de autor por su libro, que en otro documento constan como "donación del beneficio del libro después de impuestos" a la obra social NUR. En aquel año, figura que pagó 43.782,67 euros por IRPF.

En cuanto a los bienes inmuebles, figuran dos viviendas en Madrid y dos plazas de aparcamiento en la capital. Dos de ellas son del 50% en propiedad y las otras dos del 100% de la propiedad. A raíz de esto, Sánchez tiene un préstamo hipotecario de 159.300 euros que paga desde 2008, con un saldo pendiente de 61.786,31 euros.

Por último, aparecen dos cuentas corrientes con un saldo de 19.208,79 euros; un plan de pensiones de 105.378,10 euros; y un fondo de inversión de 81.449,20 euros.

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