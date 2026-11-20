La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado incorporarse a un hipotético Gobierno de Alberto Núñez Feijóo tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La dirigente popular ha dejado clara su intención de continuar al frente del Ejecutivo madrileño, donde considera que dispone de una autonomía política que perdería si asumiera responsabilidades bajo la dirección de otra persona.

Así lo ha explicado en una entrevista concedida a la agencia estadounidense Bloomberg, publicada este viernes, en la que también ha abordado su futuro político, su relación con Pedro Sánchez y la polémica compra de un ático en el barrio madrileño de Chamberí.

"No soy libre en un Gobierno presidido por otra persona", ha asegurado Ayuso, que ha defendido su actual posición al frente de la Comunidad de Madrid: "Yo soy libre porque a mí el poder me lo han dado los ciudadanos en las urnas".

Ayuso no descarta dar el salto a la política nacional en el futuro

Pese a rechazar su incorporación a un Ejecutivo encabezado por Feijóo, la presidenta madrileña no ha cerrado la puerta a asumir otras responsabilidades políticas más adelante.

"Soy consciente de cuándo estoy en plena forma y cuándo algo me queda grande o me he cansado", ha señalado durante la entrevista, antes de añadir: "Y si en el futuro hay otras labores, genial".

Ayuso no ha concretado cuáles podrían ser esas responsabilidades ni ha establecido ningún plazo para abandonar la política autonómica.

La dirigente popular gobierna la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta y ha adquirido un importante protagonismo dentro del PP desde su llegada a la Presidencia regional en 2019.

Sus declaraciones llegan en plena campaña de las elecciones generales del 29N, cuando Feijóo aspira a convertirse en presidente del Gobierno. Aunque Ayuso participa en los actos electorales del partido, ha dejado claro que su intención no es incorporarse al Consejo de Ministros si el líder popular llega a La Moncloa.

Duras críticas a Pedro Sánchez

Durante la conversación con Bloomberg, Ayuso también ha abordado su relación con Pedro Sánchez, con quien mantiene frecuentes enfrentamientos políticos.

La presidenta madrileña ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "es peor que en público" cuando coinciden en privado, porque "al menos en público nos damos la mano".

Además, ha calificado a Sánchez de "un desastre" y al PSOE de "una secta", al tiempo que ha criticado la presencia de personas vinculadas al socialismo en las instituciones y empresas públicas.