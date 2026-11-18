El Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de mentir durante su entrevista de este miércoles en 'Espejo Público', después de que el presidente del Gobierno haya negado que la grabación de su conversación con Jordi Wild coincidiera con el funeral de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

"Si te miente con esto que hay imágenes, imagínate con el resto", ha escrito el PP en su cuenta oficial de X, acompañando el mensaje con un fragmento de la entrevista que Sánchez ha concedido a Susanna Griso en Antena 3.

La polémica se ha producido cuando la periodista ha preguntado al presidente por su ausencia en el funeral celebrado el pasado 10 de noviembre en la catedral de Toledo, al que asistieron los Reyes y numerosos representantes institucionales.

"Es difícil entender que usted cambiase el funeral de Urda por un podcast", le ha reprochado Griso.

"Yo no lo he cambiado", ha respondido Sánchez. La presentadora ha insistido en que el presidente estaba grabando su entrevista con Jordi Wild mientras se celebraba la ceremonia religiosa.

"No era justo cuando se estaba produciendo esa misa. Esa información no la tiene usted correcta", ha contestado el jefe del Ejecutivo.

Las imágenes de la grabación con Jordi Wild

La explicación de Sánchez ha sido cuestionada posteriormente por el propio programa de Antena 3, que ha revisado la información sobre los horarios de ambas citas.

El funeral por las 69 víctimas del accidente de Urda comenzó a las 19:00 horas del martes 10 de noviembre en la catedral de Toledo.

Ese mismo día, Sánchez se desplazó a Manresa (Barcelona) para participar en una entrevista con Jordi Wild. Según las imágenes publicadas por 'OkDiario', el presidente llegó al lugar de la grabación alrededor de las 17:00 horas.

El periódico sitúa el final de la conversación cerca de las 18:52 horas, tomando como referencia la duración del episodio publicado, de una hora y 52 minutos. Este cálculo no permite confirmar por sí solo el minuto exacto en el que terminó la grabación.

Por su parte, 'Espejo Público' ha asegurado, tras contrastar la información, que la explicación ofrecida por Sánchez no se ajusta a los hechos. La grabación se realizó esa misma tarde en Manresa, a cientos de kilómetros de Toledo, donde se celebraba el funeral.