El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, fue a la contra de la gran mayoría de encuestas durante la campaña del 29N con unas estimaciones que diferían considerablemente de las publicadas por la mayoría de las encuestadoras privadas.

Una vez conocidos los primeros resultados de las elecciones generales, la comparación muestra que el organismo público sobreestimó el apoyo al PSOE e infravaloró el del Partido Popular.

El último barómetro del CIS, publicado el 23 de noviembre, otorgaba a Pedro Sánchez el 34,4% de los votos, frente al 24,7% de Alberto Núñez Feijóo. Es decir, los socialistas aventajaban a los populares en 9,7 puntos porcentuales.

Sin embargo, con el 94% escrutado, los resultados de este domingo ofrecen una fotografía muy diferente. El PP obtiene el 32,54% de los votos y 133 diputados, mientras que el PSOE se queda en el 28,90% y 115 escaños.

La diferencia entre ambos partidos es de 3,64 puntos a favor del PP, frente a los 9,7 puntos de ventaja socialista que estimaba el CIS. La desviación en la distancia entre las dos formaciones alcanza así los 13,34 puntos porcentuales.

El CIS infravaloró al PP en casi ocho puntos

La principal diferencia entre la última encuesta del CIS y los resultados electorales se encuentra en el Partido Popular.

El organismo público atribuía a Feijóo un 24,7% de estimación de voto, mientras que el resultado provisional conocido este domingo alcanza el 32,54%. Una diferencia de 7,84 puntos porcentuales.

En el caso del PSOE ocurre lo contrario. El CIS estimaba que Sánchez conseguiría el 34,4% de los sufragios, pero los socialistas obtienen el 28,90%, es decir, 5,50 puntos menos de lo previsto.

La encuesta de Tezanos situaba al PSOE como primera fuerza política, mientras que los resultados provisionales del 29N colocan al PP por delante tanto en porcentaje de voto como en número de diputados.

Vox y Frente Amplio, más cerca de las estimaciones

Las diferencias son considerablemente menores al comparar las estimaciones de Vox y Frente Amplio.

El CIS pronosticaba un 15,6% de los votos para Santiago Abascal, mientras que Vox alcanza el 16,04% y 52 diputados. La diferencia es de apenas 0,44 puntos porcentuales.

Por su parte, Frente Amplio obtiene el 5,09% de los votos y 10 escaños, frente al 5,7% que estimaba el organismo público. En este caso, la desviación es de 0,61 puntos.

También las previsiones de varias formaciones territoriales se aproximaron a los resultados. ERC consigue el 3,04% frente al 2,7% estimado, EH Bildu alcanza el 1,90% frente al 1,8% y el BNG obtiene el 1% frente al 1,1% previsto.

En cambio, Junts consigue el 1,54%, frente al 1% que le atribuía el CIS, mientras que el PNV obtiene el 0,95%, por encima del 0,7% estimado.

Qué decía la última encuesta del CIS antes de las elecciones

El barómetro de noviembre se elaboró mediante 8.034 entrevistas telefónicas realizadas entre el 10 y el 17 de noviembre.

Por tanto, el trabajo de campo terminó antes del cara a cara entre Sánchez y Feijóo del 19 de noviembre y del debate a cuatro celebrado el jueves 26, dos acontecimientos que marcaron la recta final de la campaña.

Además, el último barómetro ofrecía estimaciones de voto, pero no una proyección de escaños comparable con los resultados del Congreso.

La anterior macroencuesta preelectoral del CIS, publicada el 12 de noviembre, sí había incluido horquillas parlamentarias. En aquella ocasión, el organismo atribuía al PSOE entre 134 y 143 diputados y al PP entre 98 y 106.

Los resultados provisionales conocidos este domingo, con 115 diputados socialistas y 133 populares, quedan fuera de ambas horquillas.