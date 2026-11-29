Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido liderado por Alvise Pérez, se queda sin representación en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29N, según los resultados provisionales del escrutinio. La formación consigue 458.794 votos en toda España, pero no alcanza los apoyos necesarios para obtener un escaño en ninguna circunscripción.

Con más del 99% de los votos escrutados, SALF registra el 1,63% del total nacional, una cifra que lo sitúa por delante de otras candidaturas sin representación parlamentaria, como Podemos, Frente Obrero o PACMA.

Sin embargo, el sistema electoral español reparte los 350 diputados del Congreso por provincias, por lo que el porcentaje nacional no garantiza la obtención de escaños.

Los resultados de Alvise Pérez en Madrid y Cataluña

Madrid y Cataluña figuran entre los territorios donde Se Acabó La Fiesta ha registrado un número significativo de apoyos durante el escrutinio.

En los recuentos provisionales de la noche electoral, SALF superó los 47.000 votos en la Comunidad de Madrid y los 56.000 en Cataluña, aunque no consiguió representación parlamentaria en ninguno de estos territorios.

Estas cifras corresponden a cortes anteriores del escrutinio y no reflejan necesariamente los resultados territoriales más recientes.

Los resultados muestran las dificultades de SALF para transformar sus apoyos en diputados en unas elecciones generales, donde la representación depende del reparto provincial de los votos.

Alvise consigue cinco veces más votos que Podemos

Uno de los datos más llamativos del escrutinio es la diferencia entre Se Acabó La Fiesta y Podemos, que también se queda sin representación parlamentaria.

SALF suma 458.794 votos frente a los 91.665 de la formación encabezada por Irene Montero, lo que supone prácticamente cinco veces más apoyos.

Frente Obrero, el partido de Roberto Vaquero, registra 89.147 votos, ligeramente por debajo de Podemos. PACMA, por su parte, consigue 83.192 sufragios.

Las cuatro formaciones quedan fuera del Congreso, aunque con resultados muy diferentes en número de votos.

Los datos corresponden al escrutinio provisional, con más del 99% contabilizado, y pueden experimentar pequeñas variaciones hasta que concluya el recuento.