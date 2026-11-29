Podemos se queda fuera del Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del 29N. Desplome de la formación encabezada por Irene Montero que pierde los cinco representantes que consiguió en 2023 dentro de la coalición Sumar y registra un 0,31% de los votos en el escrutinio, muy lejos de conseguir representación parlamentaria.

Uno de los datos más llamativos es la diferencia con Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, que ha conseguido cinco veces más votos que Podemos. La formación de Alvise suma 351.319 sufragios, frente a los 69.638 de los morados conc erca del 80% escrutado.

Además, Podemos también se ve superado por Frente Obrero, el partido liderado por Roberto Vaquero, que consigue 70.663 votos, unos mil más que la candidatura de Irene Montero.

Alvise quintuplica los votos de Podemos

El resultado de Se Acabó La Fiesta supone uno de los contrastes más llamativos entre las candidaturas que se han quedado fuera del Congreso.

SALF obtiene el 1,57% de los votos, frente al 0,31% de Podemos, lo que significa que el partido de Alvise Pérez multiplica por algo más de cinco los apoyos de la formación morada.

Pese a esa diferencia, ninguno de los dos consigue representación parlamentaria, debido al reparto de escaños por circunscripciones provinciales.

Por su parte, Frente Obrero también supera a Podemos en el recuento nacional, aunque por una diferencia mucho menor: 70.663 votos frente a 69.638, apenas 1.025 sufragios.

De cinco diputados a quedarse fuera del Congreso

En las elecciones generales de julio de 2023, Podemos concurrió integrado en Sumar, una coalición que consiguió 31 diputados. Cinco de ellos pertenecían a la formación morada, que posteriormente abandonó el grupo parlamentario para integrarse en el Grupo Mixto.

En estas elecciones, Podemos y Frente Amplio han concurrido por separado después de que fracasaran las negociaciones para presentar una candidatura conjunta.

La ruptura se trasladó también a la campaña electoral, durante la que Irene Montero denunció su exclusión del debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

El resultado del 29N deja a Podemos sin representación en el Congreso, mientras Frente Amplio mantiene presencia parlamentaria, según el reparto provisional de escaños.