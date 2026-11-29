La campaña electoral de Jon Echeverría, candidato del Partido Popular al Congreso por Gipuzkoa, ha estado marcada por los insultos, las amenazas y los episodios de hostigamiento sufridos durante sus actos electorales.

Después de varias semanas de incidentes, Echeverría ha conocido este domingo el resultado de su candidatura en las elecciones generales del 29N. Y, pese a mejorar el porcentaje de voto del PP respecto a 2023, no ha conseguido el escaño que le habría permitido entrar en el Congreso de los Diputados.

Según los datos del escrutinio al 89%, el Partido Popular ha obtenido el 10,88% de los votos en Gipuzkoa, un resultado insuficiente para conseguir representación en una circunscripción que reparte seis diputados.

Bildu consigue tres escaños y el PP vuelve a quedarse fuera

El reparto de los seis diputados de Gipuzkoa deja a EH Bildu como primera fuerza, con el 38,84% de los votos y tres representantes, uno más que en las elecciones de 2023.

El PSOE mantiene sus dos diputados, con el 25,19% de los sufragios, mientras que el PNV pierde uno y se queda con un único representante, tras conseguir el 18,13%.

El PP, pese a alcanzar el 10,88%, no obtiene ninguno de los seis escaños en disputa, por lo que Echeverría, que encabezaba la candidatura popular, se queda fuera de la Cámara Baja.

Vox obtiene el 2,61% de los votos y Frente Amplio el 2,13%, también sin representación.

Una campaña marcada por cuatro episodios de hostigamiento

Más allá de los resultados, Jon Echeverría ha protagonizado una de las campañas más accidentadas de estas elecciones generales.

El primer incidente tuvo lugar el pasado 14 de noviembre en Hernani, donde el candidato popular sufrió el lanzamiento de petardos, huevos y piedras durante un acto electoral.

Tres días después, el 17 de noviembre, se produjeron nuevos incidentes en Eibar, donde estuvo acompañado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El 24 de noviembre volvió a sufrir un episodio de hostigamiento en Andoain y, apenas dos días después, decenas de jóvenes radicales insultaron y amenazaron a los representantes populares durante un acto en el campus de la Universidad del País Vasco, en San Sebastián.

En aquella ocasión, Echeverría y sus compañeros tuvieron que permanecer durante aproximadamente una hora bajo protección de la Ertzaintza antes de abandonar las instalaciones universitarias.

El candidato denunció entonces que los manifestantes pretendían expulsar al PP de la universidad mediante "la amenaza y la coacción".