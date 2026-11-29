El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado el resultado de las elecciones generales del 29N proclamando que su partido ha cumplido el objetivo de desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Tras el crecimiento de su formación, que pasa de 33 a 52 diputados según el escrutinio provisional, Abascal ha reivindicado el papel de Vox en la nueva mayoría parlamentaria de PP, Vox y UPN.

"Misión cumplida. Se va, se va, se va, porque le hemos echado todos juntos", ha proclamado el dirigente ante sus simpatizantes, en referencia al presidente del Gobierno.

Abascal ha asegurado que el crecimiento de su partido ha resultado determinante para el cambio político. "Solo el gran crecimiento de Vox desde el año 2023 ha hecho que fuera posible cumplir la misión de echar a Pedro Sánchez", ha afirmado.

El presidente de Vox ha agradecido el apoyo de sus votantes, militantes, afiliados y apoderados, a los que ha atribuido el resultado conseguido este domingo.

Abascal advierte de que no mirará hacia otro lado ante las responsabilidades del anterior Gobierno

Más allá de la celebración electoral, Abascal ha dedicado parte de su discurso a advertir de que el cambio de Gobierno no debe limitarse a sustituir a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

El líder de Vox ha asegurado que su formación no aceptará pasar página sin exigir responsabilidades por las decisiones adoptadas durante la última legislatura.

"No vamos a llegar ahora para mirar a otro lado, para hacer pelillos a la mar, para decir que aquí no ha pasado nada", ha advertido.

"Aquí han pasado muchas cosas y muy graves, y van a tener que asumir las consecuencias", ha añadido, después de criticar los indultos y la ley de amnistía.

"Mañana comienza la siguiente misión"

Abascal ha insistido en que la salida de Sánchez representa únicamente el primer paso de los objetivos políticos de Vox.

"Hemos cumplido la misión, pero quiero deciros también que esta solo es la primera misión", ha señalado.

El dirigente ha anunciado que su siguiente objetivo será impulsar un cambio que ha definido como "tranquilo, pero profundo y total", con medidas que reviertan las políticas desarrolladas durante los últimos años.

Entre sus prioridades ha mencionado la inmigración, la situación de Ceuta y El Hierro, la seguridad ciudadana, el acceso a la vivienda y la defensa de los trabajadores, autónomos y familias.

También ha recordado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, de la dana y del apagón, cuyas consecuencias ha utilizado durante la campaña para cuestionar la gestión del Gobierno socialista.

Abascal ha terminado defendiendo que la prioridad del próximo Ejecutivo debe ser el interés nacional por encima de cualquier consideración partidista o territorial.